Η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων γιορτάστηκε στην Καλαμάτα

Η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων γιορτάστηκε χθες και στην Καλαμάτα.

Στις 10 το πρωί τελέστηκε δοξολογία, στον μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής του Χριστού, χοροστατούντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Μεσσηνίας Γιάννης Μητρόπουλος.

Αργότερα στο ηρώο της πλατείας 23ης Μαρτίου, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον πρωτοσύγκελλο της μητρόπολης – αρχιμανδρίτη Φίλιππο Χαμαργιά.

Ακολούθησε η κατάθεση στεφανιών από την εκπρόσωπο της κυβέρνησης Ολγα Καφετζοπούλου – γ.γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας, τον βουλευτή Περικλή Μαντά ως εκπρόσωπο της Βουλής, τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο, τον ανώτερο διοικητή Φρουράς Καλαμάτας - διοικητή του 9ου Συντάγματος Πεζικού – συνταγματάρχη Γεώργιο Χαρίτο, τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Μεσσηνίας Σταύρο Χουσέα, τον πρόεδρο της Ενωσης Αποστράτων Στρατού Μεσσηνίας – συνταγματάρχη ε.α. Ιωάννη Ισσαρη και τον πρόεδρο της Ενωσης Αποστράτων Αεροπορίας Μεσσηνίας – σμήναρχο ε.α. Παναγιώτη Γιόβα.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ένδοξων νεκρών του έθνους και με την ανάκρουση του Εθνικού Υμνου.

Τιμές απέδωσαν η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας και άγημα από το 9ο Σύνταγμα Πεζικού.