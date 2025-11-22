Η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων γιορτάστηκε στην Καλαμάτα

Στις 10 το πρωί τελέστηκε δοξολογία, στον μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής του Χριστού, χοροστατούντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Μεσσηνίας Γιάννης Μητρόπουλος.
Αργότερα στο ηρώο της πλατείας 23ης Μαρτίου, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον πρωτοσύγκελλο της μητρόπολης – αρχιμανδρίτη Φίλιππο Χαμαργιά.
Ακολούθησε η κατάθεση στεφανιών από την εκπρόσωπο της κυβέρνησης Ολγα Καφετζοπούλου – γ.γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας, τον βουλευτή Περικλή Μαντά ως εκπρόσωπο της Βουλής, τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο, τον ανώτερο διοικητή Φρουράς Καλαμάτας - διοικητή του 9ου Συντάγματος Πεζικού – συνταγματάρχη Γεώργιο Χαρίτο, τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Μεσσηνίας Σταύρο Χουσέα, τον πρόεδρο της Ενωσης Αποστράτων Στρατού Μεσσηνίας – συνταγματάρχη ε.α. Ιωάννη Ισσαρη και τον πρόεδρο της Ενωσης Αποστράτων Αεροπορίας Μεσσηνίας – σμήναρχο ε.α. Παναγιώτη Γιόβα.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ένδοξων νεκρών του έθνους και με την ανάκρουση του Εθνικού Υμνου.
Τιμές απέδωσαν η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας και άγημα από το 9ο Σύνταγμα Πεζικού.