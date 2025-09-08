25χρονος διακινούσε ναρκωτικά στην Καλαμάτα

Εναν 25χρονο συνέλαβαν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών την περασμένη Πέμπτη αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Μετά από οργανωμένη επιχείρηση έγινε έρευνα στο σπίτι του νεαρού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες χασίς συνολικού βάρους 63,1 γραμμαρίων, ένα τσιγαριλίκι κάνναβης, έλαιο κάνναβης συνολικού βάρους 13,4 γραμμαρίων, μία ζυγαριά, ένα στιλέτο τύπου «πεταλούδα» με μήκος λάμας 5 εκατοστά και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς με μήκος λάμας 7 εκατοστά, τα οποία κατασχέθηκαν.

Σύμφωνα με την προανάκριση ο 25χρονος το τελευταίο χρονικά διάστημα διακινούσε χασίς και έλαιο κάνναβης σε τοξικομανείς στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας.

Το χασίς το πωλούσε προς 4 ευρώ το γραμμάριο, ενώ το έλαιο κάνναβης προς 20 ευρώ το γραμμάριο.

Ο 25χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας την Παρασκευή και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή σήμερα Δευτέρα.

Κ.Ηλ.