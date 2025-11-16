Δημοτική Επιτροπή Οιχαλίας: “Πράσινο” για το έργο αγροτικής οδοποιίας

Τους όρους της απόφασης του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, για την ένταξη του έργου αποκατάστασης εσωτερικής δημοτικής οδοποιίας Δήμου Οιχαλίας, προϋπολογισμού 501.327,31 ευρώ, στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή.

Κι εξουσιοδότησε τη δήμαρχο Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού, “το φυσικό αντικείμενο αφορά τη βελτίωση και αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων δημοτικών οδών εντός του οικισμού Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας, με συνολικό μήκος περίπου 6.000 μέτρων και συνολική επιφάνεια 30.500 τ.μ.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ασφαλτικής αποκατάστασης σε δημοτικές οδούς που φέρουν σχετικά υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, διατηρώντας τη μηκοτομική και οριζοντιογραφική χάραξη των υφιστάμενων δρόμων. Το οδοστρωματικό υπόβαθρο βελτιώνεται με την εφαρμογή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, με στόχο τη λειτουργική αναβάθμιση και την ασφάλεια της κυκλοφορίας εντός του οικιστικού ιστού. Το έργο δεν περιλαμβάνει νέες κατασκευές τεχνικών υποδομών, αλλά προβλέπει προσαρμογή των οδικών διαβάσεων στις διασταυρώσεις και εναρμόνιση με το υπάρχον τοπίο, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα του υφιστάμενου δικτύου.

Σε ορισμένα σημεία προβλέπεται και πλευρική επενδεδυμένη τάφρος πλάτους 0,60 μ. για την απορροή ομβρίων, με χρήση υφιστάμενων τεχνικών έργων αποστράγγισης”.