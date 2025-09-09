Σε μια εβδομάδα στη Μεσσηνία: Τσουχτερό πρόστιμο 350 ευρώ σε 67 οδηγούς χωρίς κράνος

Εκατονογδόντα παραβάσεις σε οδηγούς και επιβάτες μηχανών βεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα από 1 έως 7 Σεπτεμβρίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Ειδικότερα, κατά την περασμένη εβδομάδα αστυνομικοί των ανωτέρω Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, πραγματοποίησαν συνολικά 1.505 ελέγχους σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες και βεβαιώθηκαν συνολικά 172 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, 5 παραβάσεις σε συνεπιβάτες και 3 παραβάσεις σε οδηγούς-εργαζόμενους σε Υπηρεσία διανομής.

Σε επίπεδο νομών στη Μεσσηνία καταγράφηκαν οι περισσότερες παραβάσεις, μιας και 67 οδηγοί... συνελήφθησαν να οδηγούν δίχως να φορούν κράνος και τους επιβλήθηκε το... τσουχτερό πρόστιμο των 350 ευρώ, ενώ τους αφαιρέθηκε το δίπλωμα για ένα μήνα.

Οι 67 παραβάσεις έγιναν σε 506 συνολικά ελέγχους στη Μεσσηνία.

Παράλληλα στην Αργολίδα οι παραβάσεις ήταν 37, στην Κορινθία 59 και οι λιγότερες παραβάσεις βεβαιώθηκαν στην Λακωνία με 11 και στην Αρκαδία με 9.

«Οι στοχευμένες αυτές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Το προστατευτικό κράνος δεν είναι απλώς μια υποχρέωση· είναι πράξη προσωπικής ευθύνης και συλλογικής ωριμότητας. Είναι η απλούστερη, πιο προσιτή και – συχνά – καθοριστική πράξη που σώζει ζωές», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Κ.Ηλ.