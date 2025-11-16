Νέα πρόσωπα και δυναμικές στην πολιτική σκηνή της Μεσσηνίας

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με την πρόσφατη συνέντευξή του, έκοψε κάθε γέφυρα με την ηγεσία της Ν.Δ. και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Αντώνης Σαμαράς παραμένει βουλευτής Μεσσηνίας εκλεγμένος με τη Ν.Δ., καταλαμβάνοντας -ελέω κανονισμού- θέση χωρίς σταυρό προτίμησης. Η διαγραφή του δεν συνοδεύτηκε από παραίτηση και, όσο κι αν επιχειρείται να προσπεραστεί, υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης. Πώς μπορείς να κρατάς μία θέση που σου δόθηκε τιμής ένεκεν, όταν πλέον δεν θεωρείσαι μέρος του κόμματος που την κατέχει και σου την παραχώρησε;

Πολλοί βουλευτές δεν παραιτούνται όταν διαγράφονται ή αποχωρούν από ένα κόμμα, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει το επιχείρημα ότι εκλέχτηκαν με σταυρό προτίμησης, άρα νομιμοποιούνται να διατηρήσουν τη θέση. Κάτι που δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα ειπωθούν, φυσικά, δικαιολογίες που δεν έχουν σημασία, όταν παντού κυριαρχεί η ανάγνωση της πραγματικότητας με βάση την πολιτική σκοπιμότητα και την ευθυκρισία που συμφέρει τον καθένα. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός αυτό δείχνει πολλά για το πώς αντιλαμβάνονται ορισμένοι τη συμμετοχή στα κοινά και την κατάληψη αξιωμάτων.

Ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί, βεβαίως, να διατηρήσει τη θέση του ανεξάρτητου βουλευτή Μεσσηνίας μέχρι τις εκλογές, αλλά είναι προφανές ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν θα είναι ξανά υποψήφιος με τη Ν.Δ. του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενδέχεται να καταλάβει θέση βουλευτή αν κατέλθει στις εκλογές ως αρχηγός ή μέλος νέου κόμματος. Υπάρχει τότε πολύ σημαντική πιθανότητα -για να μην πούμε βεβαιότητα- ότι θα επανεκλεγεί βουλευτής Μεσσηνίας. Η εξέλιξη αυτή θα έχει μια σειρά από παρενέργειες στο πολιτικό προσωπικό της περιοχής. Το βασικό: Όποιος ακολουθήσει τον πρώην πρωθυπουργό στο νέο πολιτικό ταξίδι, δεν θα εκλεγεί βουλευτής Μεσσηνίας, μιας και είναι βέβαιο ότι θα κρατήσει ο ίδιος τη συγκεκριμένη μοναδική θέση.

Στη Ν.Δ., η αποχώρηση Σαμαρά από το ψηφοδέλτιο απελευθερώνει μία θέση, αλλά ταυτόχρονα μηδενίζει τις πιθανότητες να εκλεγεί δεύτερος βουλευτής με το κόμμα στη Μεσσηνία. Μένει μία και μοναδική θέση, την οποία θα κατακτήσει όποιος καταφέρει να έρθει πρώτος σε ψήφους στις επόμενες εκλογές. Να σημειώσουμε εδώ, για λόγους υπενθύμισης, ότι στις τελευταίες εκλογές πρώτος σε ψήφους ήρθε ο Μίλτος Χρυσομάλλης, δεύτερος ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και τρίτος ο Περικλής Μαντάς.

Αν, όπως φημολογείται, ο Μίλτος Χρυσομάλλης θυσιάσει την εκλογική του έδρα και την προοπτική εκλογής του και ακολουθήσει τον Αντώνη Σαμαρά σε νέο κόμμα, τότε η μάχη θα δοθεί μεταξύ των δύο εναπομεινάντων, με σημαντικό άγνωστο Χ τα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο. Ένα ψηφοδέλτιο δηλαδή, στο οποίο δεν θα υπάρχουν πλέον οι ψήφοι του ισχυρού μέχρι πρότινος στρατοπέδου του Αντώνη Σαμαρά. Το τι θα γίνει, μπορεί ο καθένας να το πιθανολογήσει, αλλά η κάλπη -σε συνθήκες πίεσης και απόλυτης ρευστότητας- κανείς δεν ξέρει τι και ποιον θα βγάλει. Με δυο λόγια, η μάχη για τη μία και μοναδική έδρα βουλευτή από πλευράς Ν.Δ. θα είναι ιδιαιτέρως σκληρή και αμφίρροπη.

Μία θέση διεκδικούν και μια σειρά από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον Αλέξη Χαρίτση να μην «βλέπει» επανεκλογή με βάση τη σημερινή δυναμική των κομμάτων. Άγνωστο παραμένει αν η Νέα Αριστερά, της οποίας είναι πρόεδρος, θα φτάσει αυτόνομη μέχρι τις εκλογές και σε ποιο σχήμα θα συμμετάσχει. Υπό προϋποθέσεις συμμαχίας κομμάτων και συμμετοχής του, έχει πάντως πιθανότητες επανεκλογής ως το πλέον αναγνωρίσιμο πρόσωπο της Αριστεράς στην περιοχή.

Μεγάλη αναμένεται να είναι η μάχη και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται ότι θα κατακτήσει σίγουρα μία έδρα στη Μεσσηνία. Το ποιος θα εκλεγεί βουλευτής, θα εξαρτηθεί από τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο. Υπάρχουν, βεβαίως, τα φαβορί και η μάχη φαίνεται πως έχει ήδη ξεκινήσει από το στάδιο της συγκρότησης του ψηφοδελτίου, χωρίς να έχει πάρει ακόμη διαστάσεις.

Με βάση τα πρόσφατα δημοσκοπικά δεδομένα, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται πρώτο κόμμα στην Πελοπόννησο -κάτι που δεν είχε συμβεί ούτε το 1981-, μια ακόμη ένδειξη του πόσο ρευστά και αμφίρροπα είναι τα πράγματα. Το μόνο δεδομένο πλέον είναι ότι οι κάλπες αυτή τη φορά θα αναδείξουν εντελώς νέα πρόσωπα και θα καταγράψουν καινούργιες δυναμικές στη Μεσσηνία, την Πελοπόννησο και τη χώρα.

