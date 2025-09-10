Νεαροί έκλεψαν ρούχα από κατάστημα αθλητικών ειδών στην Καλαμάτα

Ο 16χρονος μαζί με δύο ακόμη άτομα, εισήλθαν στο κατάστημα ως πελάτες, πήραν αρκετά ρούχα και πήγαν στα δοκιμαστήρια, όπου εκεί κατόρθωσαν να ξηλώσουν τα αντικλεπτικά.

Στη συνέχεια οι τρεις νεαροί έκρυψαν τα είδη ρουχισμού και επιδίωξαν να φύγουν γρήγορα από το κατάστημα. Μία υπάλληλος όμως κατάλαβε την πράξη τους και πρόλαβε να ακινητοποιήσει τον 16χρονο, όχι όμως και τα άλλα δύο άτομα που κατόρθωσαν να διαφύγουν και ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Στη συνέχεια ο ανήλικος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ενώ τα ρούχα αξίας 205 ευρώ βρέθηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν στο κατάστημα αθλητικών ειδών.

Κ.Ηλ.