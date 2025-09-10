Ενας νεκρός στους δρόμους της Μεσσηνίας τον Αύγουστο

Τον Αύγουστο σημειώθηκαν 33 τροχαία ατυχήματα με 49 παθόντες (νεκροί, σοβαρά και ελαφρά τραυματίες).

Ειδικότερα σημειώθηκαν 4 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, με 5 νεκρούς, ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με δύο σοβαρά τραυματίες και 28 ελαφρά τροχαία ατυχήματα, με 42 ελαφρά τραυματίες.

Οσον αφορά τους δρόμους της Μεσσηνίας τον περασμένο μήνα έγινε ένα θανατηφόρο τροχαίο στο Καλό Νερό με θύμα έναν 74χρονο κάτοικο Κυπαρισσίας.

Ακόμη σημειώθηκαν δύο ελαφρά τροχαία με τρεις ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων ήταν η παραβίαση σημάνσεων, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα και η παραβίαση προτεραιότητας.

Παράλληλα τον Αύγουστο συγκροτήθηκαν 625 συνεργεία ελέγχων μέθης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 13.737 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 93 παραβάσεις.

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν, εκτός των άλλων και 3.175 επικίνδυνες παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 2.009 για υπερβολική ταχύτητα, 476 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση, 259 για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση, 170 για Κ.Τ.Ε.Ο., 52 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 37 για παραβίαση σηματοδότη, 70 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 33 για αντικανονικό προσπέρασμα, 21 για αντικανονικούς ελιγμούς 10 για κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, 18 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων, 8 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά και 12 για παραβίαση προτεραιότητας.

Κ.Ηλ.