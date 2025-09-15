Πούλησε τα κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήριο, αλλά συνελήφθη στον Ισθμό: 41χρονος Αρμένιος έκλεψε σπίτι στην Καλαμάτα

Ενας 41χρονος Αρμένιος συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στον Ισθμό της Κορίνθου μέσα σε λεωφορείο του υπεραστικού ΚΤΕΛ Μεσσηνίας.

Ο δράστης λίγες ώρες νωρίτερα είχε διαρρήξει σπίτι στην Καλαμάτα, στην οδό Μπουλούκου, παίρνοντας 450 ευρώ και κοσμήματα αξίας 1.500 ευρώ και επιχείρησε να διαφύγει από την πόλη με κατεύθυνση την Αθήνα, με λεωφορείο του ΚΤΕΛ.

Νωρίτερα είχε πουλήσει τα κοσμήματα που έκλεψε σε ενεχυροδανειστήριο στην Καλαμάτα και εν συνεχεία έβγαλε εισιτήριο για την Αθήνα.

Το θύμα της κλοπής, ένας 27χρονος, κατήγγειλε το περιστατικό και μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποιήθηκε ο 41χρονος Αρμένιος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Ετσι δόθηκε σήμα στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, με αστυνομικούς να στήνουν μπλόκο στον Ισθμό και να περνούν χειροπέδες στον αλλοδαπό δράστη.

Οπως προέκυψε από την προανάκριση ο 41χρονος νωρίτερα είχε πουλήσει τα κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήριο της πόλης, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον 67χρονο ιδιοκτήτη και την 35χρονη υπάλληλο της επιχείρησης για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων βρέθηκε στην κατοχή του 41χρονου και αποδόθηκε στον 27χρονο παθόντα, ενώ το ίδιο συνέβη και με τα κοσμήατα που κατασχέθηκαν και του αποδόθηκαν.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.