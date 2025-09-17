Ενημερωτική καμπάνια για κράνος στην Κυπαρισσία

Μάλιστα σε δικυκλιστές που «συνελήφθησαν» να οδηγούν χωρίς κράνος, αντί για κλήση τους δόθηκε ένα κράνος από τη πλευρά του Δήμου. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να ενημερωθούν οι οδηγοί για την σημασία που έχει να φορούν κράνους για τη δική τους ασφάλεια, αν και όπως διαπιστώνεται το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των οδηγών που πλέον οδηγούν με κράνος.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε τόσο στο κέντρο της πόλης στη διασταύρωση των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Μέλιου και στην έξοδο της πόλης στην διασταύρωση των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Ναυαρίνου.

Την πρόταση σε όσους βεβαιώνεται κλήση αν δεν φορούν κράνος να αφαιρείται από αυτή το ποσό που θα δαπανά ο οδηγός για την αγορά κράνους κατέθεσε ο αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος σημειώνοντας χαρακτηριστικά για τη συμμετοχή του Δήμου σε αυτή τη πρωτοβουλία: «Είναι μια πρωτοβουλία του ΑΤ Τριφυλίας σε συνεργασία με τον Δήμο Τριφυλίας, προκειμένου να ενημερώσουμε τους πολίτες για την ασφαλή οδήγηση και ειδικά τους οδηγούς δικύκλων στο να χρησιμοποιούν το κράνος. Ως Δήμος Τριφυλίας προσφέρουμε κράνη ώστε όλοι μας να είμαστε πιο ασφαλείς στους δρόμους.

Από την πλευρά μου έχω να κάνω μια πρόταση, η κλήση που βεβαιώνεται στα 350 ευρώ για όποιο δεν φορά κράνος, να υποχρεώνεται ο οδηγός να κάνει αγορά κράνους και το ποσό που θα δίνει για κράνος να αφαιρείται από το ποσό της κλήσης, έτσι να έχουν όλοι οι οδηγοί κράνος».

Ο υποδιοικητής του ΑΤ Τριφυλίας , Αστυνόμος Β Αθανάσιος Δήμας τόνισε: «Σήμερα εφαρμόζουμε μια πρωτοβουλία του ΑΤ Τριφυλίας σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας αλλά και το Δήμο Τριφυλίας, ο οποίος είχε την καλή διάθεση να μας παραχωρήσει κάποια κράνη τα οποία θα διανείμουμε στους οδηγούς. Το κράνος είναι κάτι πολύ σημαντικό, οφείλουμε όλοι να το φοράμε είναι για τη προστασία μας. Οφείλω να ομολογήσω ότι το τελευταίο διάστημα έχει συμμορφωθεί αρκετά ο κόσμος και φορά κράνος, με όλες τις δράσεις που έχουμε αναλάβει και εμείς με αρκετά μπλόκα και παραβάσεις που έχουμε βεβαιώσει. Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι οδηγοί φορούν κράνος, ωστόσο προβήκαμε σε αυτή τη δράση για να συμμορφωθούν και οι τελευταίοι. Η Αστυνομία δεν είναι μόνο κατασταλτική δύναμη, δεν είναι μια υπηρεσία που επιβάλει ποινές για παραβάσεις, είναι ένα σώμα που βρίσκεται δίπλα στο πολίτη, για αυτό πήραμε και αυτή τη πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο».

Κ.Μπ.