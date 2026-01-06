"Πρώτα η Πελοπόννησος": Στο αγροτικό μπλόκο της Αρχαίας Νεμέας η παράταξη Μάκαρη

Ο Μανώλης Μάκαρης, επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος», μαζί με τους περιφερειακούς συμβούλους της Κορινθίας Γιάννη Σιάτο και της Αργολίδας Παναγιώτη Μερμίγκη, επισκέφθηκαν το αγροτικό μπλόκο στην Αρχαία Νεμέα, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.

Σε ανακοίνωση της περιφερειακής παράταξης "Πρώτα η Πελοπόννησος" αναφέρεται:

"Η εικόνα που συναντήσαμε είναι η πραγματική εικόνα της αγροτικής Ελλάδας σήμερα: απόγνωση, οργή και αδιέξοδο. Αγρότες και κτηνοτρόφοι οδηγούνται στην οικονομική εξόντωση από τις πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έχουν εκτινάξει το κόστος παραγωγής, διατηρούν το αγροτικό ρεύμα και τα καύσιμα σε εξοντωτικά επίπεδα, αφήνουν τις τιμές των προϊόντων εξευτελιστικές και τις αποζημιώσεις καθυστερημένες ή περικομμένες.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η κυβέρνηση αποδέχεται και προωθεί τη συμφωνία Mercosur, ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα σε φθηνές εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, χωρίς τα ίδια περιβαλλοντικά, υγειονομικά και εργασιακά πρότυπα. Πρόκειται για ευθεία απειλή για την ελληνική παραγωγή, που συμπιέζει τις τιμές και οδηγεί χιλιάδες παραγωγούς εκτός αγοράς.

Την ίδια στιγμή, οι κτηνοτρόφοι παραμένουν απροστάτευτοι απέναντι στις ζωονόσους, με ανεπαρκή πρόληψη και καθυστερημένες παρεμβάσεις. Στον ελαιοκομικό τομέα, η δακοκτονία αποδεικνύεται για ακόμη μία χρονιά ανεπαρκής και αποτυχημένη, με καθυστερήσεις και ελλείψεις που αφήνουν την παραγωγή εκτεθειμένη. Παράλληλα, τα μεγάλα και απολύτως αναγκαία έργα άρδευσης στην Πελοπόννησο καρκινοβατούν, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα και χωρίς πολιτική βούληση, την ώρα που το νερό μετατρέπεται σε παράγοντα ασφυξίας για την αγροτική οικονομία.

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, η Περιφερειακή Αρχή ήταν απούσα.

Απούσα από τα μπλόκα των αγροτών.

Απούσα από τα δίκαια αιτήματά τους.

Αντί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων, επέλεξε τη σιωπή και την πλήρη ευθυγράμμιση με την κυβερνητική πολιτική. Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός λειτουργεί ως τοποτηρητής της κυβέρνησης, καλύπτοντας επιλογές που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη διάλυση του πρωτογενούς τομέα.

Η περιφερειακή παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των αγώνων, δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής, απέναντι σε πολιτικές και διοικήσεις που οδηγούν την αγροτική οικονομία και την ύπαιθρο σε αδιέξοδο".



Δήλωση Μανώλη Μάκαρη

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της παράταξης Μανώλης Μάκαρης δήλωσε:

"Οι αγρότες είναι στα μπλόκα γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους στραγγαλίζει με το κόστος παραγωγής, αποτυγχάνει στη δακοκτονία, αδιαφορεί για τις ζωονόσους, αφήνει τα έργα άρδευσης να καρκινοβατούν και ταυτόχρονα προωθεί τη συμφωνία Mercosur που διαλύει τις τιμές.

Και στην Πελοπόννησο, η Περιφερειακή Αρχή είναι απούσα - απούσα από τα μπλόκα, απούσα από τα αιτήματα, παρούσα μόνο ως φερέφωνο της κυβέρνησης.

Αυτό δεν είναι ανικανότητα. Είναι συνειδητή πολιτική επιλογή.

Εμείς είμαστε μαζί με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης".