Θεοφάνια στη Μεσσήνη: Αγιασμός των Υδάτων στον ποταμό Πάμισο (βίντεο-φωτογραφίες)

Με θρησκευτική κατάνυξη και μαζική συμμετοχή πιστών πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Μεσσήνη, ημέρα εορτασμού των Θεοφανίων, ο καθαγιασμός των υδάτων στον ποταμό Πάμισο.

Το πρωί τελέστηκε η Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Ακολούθως, πιστοί, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και πλήθος δημοτών, συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής, μετέβησαν στη γέφυρα του ποταμού Παμίσου, όπου πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός των Υδάτων και η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού.

Την τελετή καθαγιασμού και την ρίψη του Σταυρού παρακολούθησαν αιρετοί και δημότες και κάτοικοι της περιοχής, τιμώντας μία από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθοδοξίας.

Τον Σταυρό έπιασε ο Νίκος Ηλιόπουλος.

Μετά το τέλος της τελετής ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος ευχήθηκε χρόνια πολλά με υγεία και φώτιση για όλους.