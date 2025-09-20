Δράση για τις μετακινήσεις των ΑμεΑ στη Μεγαλόπολη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική δράση με θέμα «Μετακινούμαι Βιώσιμα» την περασμένη Τετάρτη στην πλατεία της Μεγαλόπολης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Την ενδιαφέρουσα δράση διοργάνωσε η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το ΕUROPE DIRECT Πελοπόννησος, το Δήμο Μεγαλόπολης και το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Αρκαδίας. Την Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας εκπροσώπησε ο υπαστυνόμος Α' Γιώργος Κοκκώνης, ο οποίος αναφέρθηκε σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ στην περιοχή.

Παράλληλα στο πλαίσιο της δράσης αναζητήθηκαν τρόποι διόρθωσης και επίλυσης των προβλημάτων από τις αρμόδιες αρχές για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.