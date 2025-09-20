eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2025 19:23

Δράση για τις μετακινήσεις των ΑμεΑ στη Μεγαλόπολη

Γράφτηκε από την

Δράση για τις μετακινήσεις των ΑμεΑ στη Μεγαλόπολη

Premium Strom

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική δράση με θέμα «Μετακινούμαι Βιώσιμα» την περασμένη Τετάρτη στην πλατεία της Μεγαλόπολης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Την ενδιαφέρουσα δράση διοργάνωσε η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το ΕUROPE DIRECT Πελοπόννησος, το Δήμο Μεγαλόπολης και το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Αρκαδίας. Την Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας εκπροσώπησε ο υπαστυνόμος Α' Γιώργος Κοκκώνης, ο οποίος αναφέρθηκε σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ στην περιοχή.
Παράλληλα στο πλαίσιο της δράσης αναζητήθηκαν τρόποι διόρθωσης και επίλυσης των προβλημάτων από τις αρμόδιες αρχές για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις