Συνελήφθησαν δύο Ρομά στην Καλαμάτα με ηρωίνη

Στη Μεσσηνία η επιχείρηση έγινε στους δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης και ελέγχθησαν 38 άτομα, προσήχθησαν 7 από αυτά και συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ στην Αργολίδα ελέγχθησαν 31 άτομα, προσήχθησαν 10 άτομα και συνελήφθησαν 6 άτομα.

Ειδικότερα στην Καλαμάτα συνελήφθησαν δύο Ρομά ηλικίας 59 και 33 ετών, κάτοικοι Αρφαρών και Αγίου Φλώρου αντίστοιχα, έχοντας 0,6 γραμμάρια ηρωίνης έκαστος. Ακόμη συνελήφθη ένα άτομο στην Καλαμάτα για στέρηση δελτίου ταυτότητας. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν τρεις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κ.Ηλ.