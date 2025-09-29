Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (29/9 - 5/10)

Ανακοινώθηκαν την Παρασκευή τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου για αυτή την εβδομάδα από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου.

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας τα δρομολόγια θα είναι τα ακόλουθα:

Δευτέρα 29/9 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς - Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια - Ελαιοχώριο.

Τρίτη 30/9 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Καρνάσι - Δασοχώρι - Άνω Μέλπεια - (οικ. Διμάνδρα) - Σύρριζο - Στάσιμο - Κακαλέτρι - Οικ. Μαρίνα (Επιστροφή Διμάνδρα) - Ψάρι - Χρυσοχώρι - Χαλκιάς - Κούβελα.

Τετάρτη 1/10 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Φλεσσιάδα - Ποταμιά - Παλαιό Λουτρό - Κάτω Βούταινα - Βούταινα - Μάκραινα - Παλαιά Βρύση - Κουλκάδα - Κεφαλόβρυσο - Τριπύλα - Ραπτόπουλο.

Πέμπτη 2/10 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα - Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.

Παρασκευή 3/10 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά - Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί - Βρύσες - Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.

Σάββατο 4/10 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Βασιλικό - Κόκλα - Κοπανάκι - Άγιος Γεώργιος - Ψάρι - Δώριο.