Αλ. Χαρίτσης: «Η ποινικοποίηση του αγώνα των αγροτών είναι πρόκληση για ολόκληρη την κοινωνία»

Για «εικόνες ντροπής» στα αγροτικά μπλόκα έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤNEWS αναφορικά με την κυβερνητική στάση απέναντι στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση «εξαπατά συστηματικά τους αγρότες», καθυστερεί κρίσιμες πληρωμές και επιχειρεί να μετακυλίσει τις ευθύνες στην Ευρώπη, ενώ γνωρίζει ότι οι καθυστερήσεις «είναι αποκλειστικά δική της ευθύνη».

Υπογράμμισε ότι η «ποινικοποίηση του αγώνα τους είναι πρόκληση για ολόκληρη την κοινωνία», θυμίζοντας ότι και για τον ίδιο είχε σχηματιστεί δικογραφία επειδή είχε επισκεφθεί τα μπλόκα.

Αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το χαρακτήρισε «σημαντική καταγραφή μιας ιστορικής περιόδου», η οποία καταγράφεται με τρόπο πολύτιμο, όχι με όρους παρελθοντολογίας, αλλά με το τι γίνεται από δω και πέρα για το μέλλον, για το για το πού βρισκόμαστε σήμερα.

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι «η κοινωνία πιέζει για έναν ισχυρό, πειστικό πόλο της Αριστεράς» που θα αντιπαρατεθεί στη Δεξιά, ενώ επανέλαβε την ανάγκη «προγραμματικής σύγκλισης και ειλικρινούς διαλόγου» ανάμεσα στις δυνάμεις της Αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας. Όσο για το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι θα ήθελε ένα πολιτικό κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, να μπει σε αυτή τη συζήτηση. «Μια σοσιαλδημοκρατία η οποία θα προσομοιάζει περισσότερο όμως με τη σοσιαλδημοκρατία του Σάντσεθ στην Ισπανία και όχι σε μία δεξιά σοσιαλδημοκρατία, όπως στη Γερμανία ή στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία δεν αντιμετωπίζει τα κοινωνικά προβλήματα με όρους προστασίας της κοινωνικής πλειοψηφίας», σημείωσε.

ΑΠΕ