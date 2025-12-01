Εντονη πίεση στο 9μηνο στην αλυσίδα ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας

Έντονη πίεση αντιμετώπισε και στο πρώτο εννεάμηνο του 2025 η αλυσίδα ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας, με τις λιανικές πωλήσεις στην εγχώρια αγορά να παραμένουν υποτονικές, προβληματίζοντας ιδιαίτερα τις χιλιάδες επιχειρήσεις που απευθύνονται μόνο στους αγοραστές εντός των συνόρων.

Αναλυτικότερα, οι λιανικές πωλήσεις στην εγχώρια αγορά διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο στα 2,68 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μόνο οριακή αύξηση, κατά 0,6%, σαφώς χαμηλότερη από τον πληθωρισμό -κι αυτό δεν είναι φαινόμενο μόνο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. «Εδώ και πάνω από έναν χρόνο, η αύξηση των λιανικών πωλήσεων διαμορφώνεται σταθερά κάτω από τον πληθωρισμό, την ίδια στιγμή που οι τιμές αυξάνονται, λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους, των ακριβών πρώτων υλών, αλλά και του εργατικού δυναμικού», εξηγεί, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ) Θεόφιλος Ασλανίδης. Προσθέτει ότι το αρνητικό αυτό μείγμα -ακριβές πρώτες ύλες, αυξημένο λειτουργικό κόστος, εργατικό δυναμικό- δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που παράγουν στην Ελλάδα, αλλά κι όσες πραγματοποιούν παραγωγή στη γεωγραφική γειτονιά της: Βουλγαρία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία.

Παράλληλα, οι εξαγωγές ενδυμάτων συνέχισαν στο εννεάμηνο να παραμένουν στάσιμες, παρά τη βελτίωση του διμήνου Μαΐου - Ιουνίου. «Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που κάνουν μεν εξαγωγές, αλλά η κύρια αγορά τους παραμένει η ελληνική. Ουσιαστικά οι εξαγωγικές επιχειρήσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτές που παράγουν προϊόντα own label (ιδιωτικής ετικέτας) για μεγάλα brands και στα ελληνικά brands που έχουν πια μεγαλώσει αρκετά και επεκτείνονται εκτός των συνόρων, με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν σε μικρό ή και σημαντικό κομμάτι του τζίρου τους. Από το σύνολο όμως των περίπου 4.500-5.000 ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου, χιλιάδες είναι εκείνες που απευθύνονται αμιγώς στην εγχώρια αγορά, στις οποίες περιλαμβάνονται και πολύ μικρές, που μπορεί να είναι ακόμη και ένα εργαστήριο που απασχολεί μόνο τον τεχνίτη», εξηγεί ο κ. Ασλανίδης.

Οι εξαγωγές ενδυμάτων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά, στα 590 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνες συνολικά της αλυσίδας ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας κατέγραψαν μείωση 6,9% και διαμορφώθηκαν στα 1,15 δισ. ευρώ, έναντι 1,24 δισ. στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024. Η μείωση οφείλεται αποκλειστικά στη συρρίκνωση των εξαγωγών του βαμβακιού, οι οποίες υποχώρησαν κατά 27,2%. Οριακή αύξηση, κατά 0,2%, παρουσίασαν οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας. Οι εισαγωγές στο σύνολο της αλυσίδας σημείωσαν άνοδο 5,6% και ανήλθαν σε 2,55 δισ. ευρώ. Οι εισαγωγές ενδυμάτων ανήλθαν σε 1,98 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 6,5%._