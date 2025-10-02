Σχολές οδηγών της Καλαμάτας στο… μάτι σπείρας

Ολα ξεκίνησαν τις πρωινές ώρες στις 9 Σεπτεμβρίου όταν άγνωστοι παραβίασαν την κλειδαριά κεντρικής πόρτας σε σχολή οδηγών επί της οδού Αρτέμιδος και έκλεψαν το χρηματικό ποσό των 13.000 ευρώ που είχε φυλαγμένα ο ιδιοκτήτης σε δύο σιδερένια κουτιά.

Η γερή… μπάζα που έκαναν, ώθησε τα άτομα της σπείρας να παραβιάσουν κι άλλες σχολές οδηγών στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Ετσι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής άγνωστοι εισήλθαν σε σχολή οδηγών στο κέντρο της Καλαμάτας, αλλά έφυγαν άπραγοι μιας και δεν αφαίρεσαν κάτι.

Η τρίτη προσπάθεια κλοπής έγινε προχθές τα ξημερώματα όταν παραβιάστηκε η κλειδαριά σε σχολή οδηγών στην οδό Ακρίτα και μην βρίσκοντας χρήματα, έκλεψαν ένα σακίδιο με δύο πετσέτες θαλάσσης, έναν φακό και έναν μεταλλικό σταυρό. Οι δράστες φορούσαν κουκούλες για να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους, όπως έχει δείξει βιντεοληπτικό υλικό, με την αστυνομία να προσπαθεί μέσω ερευνών να φτάσει στα ίχνη τους.

Κ.Ηλ.