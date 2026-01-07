Σέρρες: Στον ανακριτή σήμερα ο 16χρονος (Βίντεο)

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Σερρών ο θάνατος ενός 17χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειάς του και λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο.

Τον ανήλικο εντόπισαν μέλη της οικογένειάς του, τα οποία τον αναζητούσαν για αρκετές ώρες. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, λίγες ώρες νωρίτερα ο 17χρονος είχε συναντηθεί με έναν 16χρονο, παρουσία και άλλων ατόμων, σε κεντρικό σημείο των Σερρών, απέναντι από τη Μητρόπολη. Οι δύο ανήλικοι απομακρύνθηκαν από το σημείο και κατευθύνθηκαν προς τον χώρο της Μητρόπολης, όπου σημειώθηκε έντονος καβγάς.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 16χρονος φέρεται να επιτέθηκε και να ξυλοκόπησε τον 17χρονο. Παρά τον τραυματισμό του, το θύμα κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του, χωρίς ωστόσο να ανέβει στο διαμέρισμα. Παρέμεινε στο υπόγειο, πιθανότατα λόγω έντονης αδιαθεσίας, όπου και έχασε τις αισθήσεις του, χωρίς να ζητήσει βοήθεια.

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 16χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και οδηγείται σήμερα, Τετάρτη (07/01) ενώπιον του ανακριτή. Συνελήφθη επίσης και η μητέρα του, με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.

Σύμφωνα με το reader, ο ανήλικος φερόμενος δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παραβατική συμπεριφορά.

Η αστυνομία έχει στη διάθεσή της οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη διερεύνηση τυχόν πρόσθετων ευθυνών.

Όπως προκύπτει από τα έως τώρα δεδομένα, αφορμή του καβγά φέρεται να ήταν προσωπικό μήνυμα που είχε στείλει ο 17χρονος στον 16χρονο, σχετικά με κοπέλα που επρόκειτο να ξεκινήσει σχέση με το θύμα.

Η σορός του 17χρονου θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση και νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου και ποια από τα τραύματα αποδείχθηκαν μοιραία.