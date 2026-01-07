Δήμος Μεσσήνης: Παραλαβή μελετών για πολεοδόμηση β’ κατοικίας

Πρόκειται για τις μελέτες: α) Τοπογραφική μελέτη κτηματογράφησης β) Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και γ) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος ανέφερε: “Ο Δήμος Μεσσήνης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού του σχεδιασμού, έχει προβεί σε διαδικασίες ωρίμανσης της «Πολεοδόμησης β’ κατοικίας στην Μπούκα και πολεοδόμησης πλησίον οικισμού Μαυρομματίου ΠΟΕ1 του Δήμου Μεσσήνης». Για την ωρίμανση των έργων απαιτούνται εξειδικευμένες μελέτες και υποστήριξη στην εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες και συναρμόδιες υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Μεσσήνης σύναψε προγραμματική σύμβαση με τη Βιώσιμη Πόλη.

Tα συνολικά παραδοτέα της προγραμματικής σύμβασης περιλαμβάνουν: Α) Πολεοδομική μελέτη Β’ κατοικίας και πράξη εφαρμογής περιοχής Μπούκας Δ.Ε. Μεσσήνης και Β) Πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής περιοχής πλησίον οικισμού Μαυρομματίου ΠΟΕ1 του Δήμου Μεσσήνης, ως επέκταση στην περιοχή ΠΟΕ1, σε θέσεις που προβλέπεται η πολεοδόμηση κατά τα αναφερόμενα στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου.

Για την πολεοδόμηση των δυο αυτών περιοχών απαιτούνται να εκτελεστούν: 1. Τοπογραφική μελέτη κτηματογράφησης. Η μελέτη περιλαμβάνει επίγεια τοπογραφική αποτύπωση και καταγραφή των ιδιοκτησιών στις δύο αυτές περιοχές. 2. Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας. Η μελέτη έχει στόχο τον προσδιορισμό των κατάλληλων από γεωλογικής άποψης εκτάσεων για δόμηση, με βάση την ΥΑ 13374/3696/1998. 3. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η μελέτη κρίνεται απαραίτητη για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της πολεοδόμησης, ώστε στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης, να ενσωματώνεται η περιβαλλοντική διάσταση πριν την

πολεοδόμηση, με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, όρων και διαδικασιών για την αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν στο περιβάλλον και να προωθείται κατ’ αυτόν τον τρόπο, η αειφόρος ανάπτυξη και μία υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος. 4. Μελέτη πολεοδόμησης. Η μελέτη στοχεύει στον καθορισμό του ρυμοτομικού σχεδίων και των όρων και περιορισμών δόμησης στις δυο αυτές εκτάσεις (έκδοση δυο διοικητικών πράξεων). Οι μελέτες: 1) Τοπογραφική μελέτη κτηματογράφησης 2) Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και 3) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων παραδόθηκαν στον Δήμο

Μεσσήνης και έλαβαν αριθμ. πρωτ. Εισερχόμενου 14322/15-07-2025. Εν συνεχεία, εγκρίθηκαν αρμοδίως από την Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα και με το υπ’ αρ. 01/14-10-2025 πρακτικό της και από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα και με το υπ’ αρ. 02/16-10-2025 πρακτικό της και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης στις 22-12-2025”.