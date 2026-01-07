Άστατο το σκηνικό του καιρού με βροχές, έντονες καταιγίδες και χιόνια (Βίντεο)

Ιδιαιτέρως άστατο αναμένεται να είναι σήμερα, Τετάρτη 7/1 το σκηνικό του καιρού σε αρκετές περιοχές της χώρας ενώ σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ που κάνει λόγο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Ειδικότερα, όπως τονίζει η ΕΜΥ στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων θα βρεθούν τα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας), στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων και Άρτας), στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας), στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από τις βραδινές ώρες στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο.

Στις υπόλοιπες περιοχές κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

