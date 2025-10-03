Μεσσηνία: Εξιχνίαση κλοπών από ομάδα 6 Ρομά – “Χτυπούσαν” κλειστά σπίτια

Σπίτια που ήταν κλειστά για καιρό και βρίσκονταν σε σχετικά ερημικές περιοχές είχε βάλει στο στόχαστρο της ομάδα Ρομά, η οποία όπως προέκυψε είχε στο ενεργητικό της τουλάχιστον 5 κλοπές και 2 απόπειρες σε περιοχές της Μεσσηνίας.

Χρησιμοποιούσαν μάλιστα είτε νοικιασμένα αυτοκίνητα, είτε κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας για να μην γίνονται εύκολα αντιληπτοί, ενώ επικοινωνούσαν μεταξύ τους ακόμα και με ασυρμάτους! Ειδικότερα οι 6 Ρομά ηλικίας από 28 έως 39 ετών από τις 20 Αυγούστου έως και τις 2 Σεπτεμβρίου είχαν “χτυπήσει” 5 σπίτια σε Γαργαλιάνους (20/8), Γλυκορρίζι (23/8), Καλλιρρόη (26/8), Λεμπέστενα Φιλιατρών (31/8) και Γιάλοβα (2/8), ενώ άπραγοι έφυγαν από 2 ακόμα σπίτια σε Ρωμανού (25/8) και Γιάλοβα (2/8). Προσέγγιζαν τα σπίτια με αυτοκίνητα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά όχι μόνο των προσώπων τους, αλλά και των σωμάτων τους (για να μην αναγνωρίζεται ο σωματότυπός!) έβρισκαν τον κατάλληλο τρόπο να μπουν στα σπίτια, από όπου αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα, εργαλεία και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Υπολογίζεται μάλιστα ότι από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 6.000 ευρώ. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Αστυνομικών Τμημάτων Πύλου-Νέστορος και Τριφυλίας αξιοποιήσαν βιντεοληπτικό υλικό και άλλα στοιχεία και τελικά έφτασαν στα ίχνη τους.

Την Τρίτη μάλιστα πραγματοποιήθηκαν με την συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας έρευνες στα σπίτια των δραστών σε Αριοχώρι, Ασπροπουλιά, Αρι, Πλατύ και Ανθεια, όπου μεταξύ άλλων εντόπισαν χρήματα (συνολικά 965 ευρώ), κοσμήματα, διαρρηκτικά εργαλεία, ασυρμάτους κ.α. Σε ένα από τα σπίτια μάλιστα βρέθηκε ένας εξ αυτών, ένας 39χρονος, ο οποίος συνελήφθη για ρευματοκλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς είχε στην κατοχή του ένα σπαθί τύπου “Katana” και έναν αναδιπλούμενο σουγιά μα λάμα μήκους 9 εκατοστών.

Παράλληλα χωρίς να σχετίζεται με την παραπάνω υπόθεση συνελήφθη μία 33χρονη, συμβία ενός εκ των δραστών, η οποία είχε στην κατοχή της ένα ναρκωτικό χάπι. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τις ραδιοσυχνότητες, ενώ συνεχίζεται η έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.