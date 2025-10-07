37 κλήσεις σε οδηγούς στη Μεσσηνία για μη χρήση κράνους

Ενενήντα παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς για μη χρήση κράνους την περασμένη εβδομάδα στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ειδικότερα από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν

1.238 έλεγχοι σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους.

Βεβαιώθηκαν συνολικά 81 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, δύο παραβάσεις σε οδηγούς-εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής και επτά παραβάσεις σε συνεπιβάτες.

Οι περισσότεροι έλεγχοι και οι περισσότερες κλήσεις καταγράφηκαν για μία ακόμη εβδομάδα στη Μεσσηνία.

Ειδικότερα στο νομό Μεσσηνίας έγιναν 449 έλεγχοι από αστυνομικούς,

με 37 οδηγούς να λαμβάνουν κλήση για μη χρήση του προστατευτικού κράνους.

Από εκεί και πέρα 32 παραβάσεις βεβαιώθηκαν στην Κορινθία, 13 στην Αργολίδα, 7 στην Αρκαδία και δύο στη Λακωνία.

