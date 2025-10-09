Αναπάντητα ερωτήματα για τη διπλή δολοφονία - Ολα δείχνουν ότι ο νεαρός δράστης πως δεν είχε συνεργό

Στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ “Αμμος” της Φοινικούντας, μέσω της διαδρομής που ακολούθησε με τη μηχανή του, προσπαθούν να βρουν οι αστυνομικές Αρχές.

Εκεί που φαίνεται να έχουν καταλήξει οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας και οι έμπειροι αξιωματικοί του κλιμακίου του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου

Εγκλήματος, είναι πως δεν φαίνεται ο νεαρός δράστης να έχει κάποιον συνεργό στο διπλό αυτό έγκλημα, κάποιον δηλαδή που τον βοήθησε στο να διαφύγει.

Το δεδομένο είναι πως όσο περνούν οι ημέρες και η διπλή δολοφονία παραμένει ανεξιχνίαστη, τόσο δίνεται χρόνος στον δράστη να διαφύγει από την περιοχή και να κρύψει τα νώτα του.

Πολλά τα ερωτήματα

Τα ερωτήματα για τη δύσκολη αυτή υπόθεση που απασχολούν τους αστυνομικούς είναι πολλά…

Γιατί ο νεαρός δράστης δεν κάλυψε τα χαρακτηριστικά του προσώπου του (σύμφωνα με την μαρτυρία του μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα) ενώ είχε προμελετήσει να προβεί στο έγκλημα και ήταν αποφασισμένος γι’ αυτό;

Πηγαίνοντας μάλιστα στο κάμπινγκ σε μια ώρα που υπήρχε αρκετός κόσμος και κάποιος θα μπορούσε ακόμη και να τον κυνηγήσει για να δει π.χ. τον αριθμό κυκλοφορίας της μηχανής.

Στο επίκεντρο η διαδρομή της μηχανής

Ενα άλλο ερώτημα που τίθεται είναι γιατί επέλεξε να διαφύγει από τον κεντρικό δρόμο μέσω Μεθώνης – Πύλου - Γιάλοβας – Κορυφασίου που υπάρχουν πολλά μαγαζιά και κάμερες, αντί να πάει από παράδρομους που

θα είχε πολύ λιγότερη κίνηση.

Σύμφωνα με την χαρτογράφηση της διαδρομής του μαύρου σκούτερ που προχωρούν οι αστυνομικές Αρχές, κάμερες φαίνεται να δείχνουν να κατευθύνεται προς Γαργαλιάνους μετά από το Κορυφάσιο.

Μένει να αποδειχθεί πως πράγματι ακολούθησε αυτή τη διαδρομή, προκειμένου να βρεθούν τα ίχνη της μηχανής, σε ποιον ανήκει και αν ήταν κλεμμένη, για να ταυτοποιηθεί ο δράστης από την αστυνομία.

Παράλληλα οι αρχές εξετάζουν τι έγινε λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη και φίλου του.

Αν δηλαδή τους είχε παρακολουθήσει και ήξερε πως τα θύματα ήταν μαζί στο χώρο του κάμπινγκ.

Η μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα

Ιδιαίτερα βαρύτητα δίνεται στην μαρτυρία του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου, που κατέθεσε πως ο νεαρός δράστης, είδε μπροστά του τον επιστάτη τον προσπέρασε και πυροβόλησε πρώτα τον θείο του με περίστροφο και ύστερα στράφηκε και πυροβόλησε τρεις φορές προς τον 61χρονο, σκοτώνοντας τον ακαριαία. Μάλιστα ο αυτόπτης μάρτυρας ισχυρίστηκε πως μια σφαίρα είχε στόχο τον ίδιο, αλλά ο δράστης αστόχησε και αυτή καρφώθηκε πάνω σε ένα τροχόσπιτο.

Ολες οι παράμετροι εξετάζονται από την αστυνομία που την θεωρεί μια δύσκολη υπόθεση που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και το πιθανότερο είναι να πάρει χρόνο να εξιχνιαστεί, με τα κίνητρα να είναι είτε προσωπικά είτε να σχετίζονται με οικονομικές ή κληρονομικές διαφορές.

Σημαντικά στοιχεία αναμένεται να βρεθούν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, στα οποία έχουν αποσταλεί τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων

και οι υπολογιστές που βρέθηκαν τόσο στο κάμπινγκ όσο και στο σπίτι που διέμεναν τα δύο θύματα.

Τι λέει ο δικηγόρος της

αδερφής του 68χρονου

Εν τω μεταξύ ο δικηγόρος Αντώνης Κατσάς ανέλαβε να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής εκ μέρους της αδελφής του 68χρονου επιχειρηματία για

υποστήριξη της κατηγορίας λόγω ψυχικής οδύνης.

Μιλώντας στην “Ε” τόνισε σε 1-2 ημέρες θα πάρει την δικογραφία στα χέρια του, μετά τη δήλωση παράστασης που θα υποβληθεί στο Α.Τ. Πύλου.

Ο κ. Κατσάς ανέφερε πως η οικογένεια ζει το προσωπικό της δράμα, έχοντας τεράστια πίεση από τις διάφορες φημολογίες που ακούγονται για την υπόθεση:

“η οικογένεια είναι ενωμένη και επιθυμεί διακαώς να βρεθεί σύντομα ο δράστης ή οι δράστες για να σταματήσει όλη αυτή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα που θίγει τιμές και υπολήψεις και για να τιμωρηθούν οι δράστες για το στυγερό έγκλημα”.

Παράλληλα ο ανιψιός του 68χρονου αρχιτέκτονα και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος, έχει ζητήσει από τον κ. Κατσά να μην τον ενοχλήσει κανένας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επισημαίνοντας πως δεν θέλει να κάνει καμία δήλωση σχετικά με τα όσα έχει καταθέσει στην αστυνομία, ούτε τον έχει εξουσιοδοτήσει να αποκαλύψει τι έχει καταθέσει στις αρχές.

“Αυτό που επιθυμεί είναι να τον αφήσουν να θρηνήσει με ηρεμία τον θείο του”, σημείωσε ο κ. Κατσάς.