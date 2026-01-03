Νέο όχημα για το Κέντρο Κοινότητας

Το όχημα παρελήφθη και διατέθηκε χθες προς την αρμόδια υπηρεσία.
Η παραλαβή έγινε από τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Σαράντο Μαρίνακη, παρουσία υπηρεσιακών στελεχών.
Σε προμήθεια ενός 5θέσιου επιβατηγού αυτοκίνητου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κινητής μονάδας του Κέντρου Κοινότητας της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, προχώρησαν οι υπηρεσίες του Δήμου.
