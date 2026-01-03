Νέο όχημα για το Κέντρο Κοινότητας

Σε προμήθεια ενός 5θέσιου επιβατηγού αυτοκίνητου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κινητής μονάδας του Κέντρου Κοινότητας της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, προχώρησαν οι υπηρεσίες του Δήμου.