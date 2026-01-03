eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 03 Ιανουαρίου 2026 16:02

Νέο όχημα για το Κέντρο Κοινότητας

Γράφτηκε από την

Νέο όχημα για το Κέντρο Κοινότητας

Premium Strom

 

Σε προμήθεια ενός 5θέσιου επιβατηγού αυτοκίνητου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κινητής μονάδας του Κέντρου Κοινότητας της  Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, προχώρησαν οι υπηρεσίες του Δήμου.

Το όχημα παρελήφθη και διατέθηκε χθες προς την αρμόδια υπηρεσία.

Η παραλαβή έγινε από τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Σαράντο Μαρίνακη, παρουσία υπηρεσιακών στελεχών.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις