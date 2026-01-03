Μάκαρης: “Το τρένο έχει μέλλον”

“Το τρένο έχει μέλλον” τονίζει ο επικεφαλής της παράταξης “Πρώτα η Πελοπόννησος” Μανώλης Μάκαρης, ο οποίος επισημαίνει ακόμη ότι είναι “ξεκάθαρη η πρόταση μας για Προαστιακό Σιδηρόδρομο Μεσσηνίας”.

Αναλυτικά αναφέρει:

“Η εορταστική διαδρομή του τρένου αποτέλεσε μια εξαιρετική πρωτοβουλία, με έντονο συμβολισμό αλλά και ουσιαστικό περιεχόμενο. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Σύλλογο Φίλων του τρένου Μεσσηνίας για τη διοργάνωση και την επιμονή του να κρατά ζωντανή τη συζήτηση για το μέλλον του σιδηροδρόμου στη Μεσσηνία.

Η μαζική ανταπόκριση των πολιτών και, κυρίως, ο ενθουσιασμός των παιδιών –πολλά από τα οποία είδαν για πρώτη φορά τρένο να φτάνει στην Καλαμάτα– επιβεβαιώνουν ότι το τρένο δεν ανήκει στο παρελθόν. Μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα των δημόσιων μεταφορών της περιοχής, μέσα από την επαναλειτουργία του ως Προαστιακός Σιδηρόδρομος Μεσσηνίας.

Η επαναλειτουργία και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου θα προσέφεραν ουσιαστική ανακούφιση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, θα μείωναν την πίεση στο ζήτημα της στάθμευσης και θα ενίσχυαν τη βιώσιμη καθημερινή μετακίνηση εργαζομένων, μαθητών, φοιτητών και επισκεπτών. Πρόκειται για μια σύγχρονη λύση με σαφές περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Καλαμάτα συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων, γεγονός που δημιουργεί συγκεκριμένες δυνατότητες χρηματοδότησης για έργα βιώσιμης κινητικότητας. Ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργία ενός προαστιακού σιδηροδρόμου εντάσσονται απολύτως σε αυτό το πλαίσιο και μπορούν να αποτελέσουν εμβληματικό έργο της πράσινης μετάβασης της πόλης.

Ως δημοτική παράταξη «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες», έχουμε αναδείξει το θέμα του τρένου διαχρονικά, ήδη από εκδηλώσεις και δημόσιες παρεμβάσεις, με χαρακτηριστική τη συμμετοχή μας σε αντίστοιχη εορταστική επαναλειτουργία του τρένου τον Ιανουάριο του 2016. Παράλληλα, ως περιφερειακή παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος», έχουμε φέρει επανειλημμένα το ζήτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, διατυπώνοντας ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη πρόταση για την επαναλειτουργία του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας αλλά και βιώσιμων τμημάτων του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου.

Ταυτόχρονα, δεν περιοριζόμαστε σε θεσμικές παρεμβάσεις. Συμμετέχουμε ενεργά σε κινηματικές δράσεις για τη διάσωση και επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη, στο Παρθένι όσο και στο Ρούτσι Αρκαδίας, στηρίζοντας έμπρακτα τις πρωτοβουλίες πολιτών και συλλογικοτήτων που αγωνίζονται για δημόσιες, προσβάσιμες και βιώσιμες μεταφορές.

Ο αγώνας για το τρένο στη Μεσσηνία και σε ολόκληρη την Πελοπόννησο συνεχίζεται. Δεν πρόκειται για μια νοσταλγική αναφορά στο παρελθόν, αλλά για μια ρεαλιστική, σύγχρονη και αναγκαία επιλογή για το μέλλον της περιοχής, που απαιτεί πολιτική βούληση, σχέδιο και συνεργασία”.