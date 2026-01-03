eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 03 Ιανουαρίου 2026 14:25

"Paliakon Gastronomy", Ο Πολυβραβευμένος Γαστρονομικός Προορισμός που Αναδεικνύει τον Πλούτο και την Άξια της Μεσσηνιακής Γης!

Τριπλή Βράβευσή Για Το 2025 Και Το «Paliakon Gastronomy» Από Τον Παγκόσμιο Οργανισμό Greek Taste Beyond Borders® Gtbb

Ο Γεώργιος Μπούνας είναι ένας εμπνευσμένος και στοχαστικός γαστρονόμος, συνάμα και επιτυχημένος οικογενειάρχης που μένει πιστός στις αρχές του. Το οικογενειακό του εστιατόριο Παλιακόν – Paliakon Gastronomy στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας, ιδρύθηκε το 2018 και αυτή τη στιγμή προσφέρει αυθεντικές τοπικές συνταγές σύγχρονου μαγειρικού στυλ σε ένα περιβάλλον άνετο, φιλόξενο και μοντέρνο. Η φιλοξενία και ο σεβασμός προς τον πελάτη, είναι εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Paliakon Gastronomy σε συνδυασμό με την ποιότητα, η οποία υπερβαίνει το δεδομένο και αναζητά το άριστο γαστρονομικό προφίλ σε κάθε δημιουργία!

Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας  Αγίου Ιωάννου 3 & Διός Ιθωμάτα    Τηλ. 2721024214



 

 

  

  

