Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Καλαμάτα: Αυτοκίνητο τραυμάτισε κοπέλα με ηλεκτρικό πατίνι

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό μιας νεαρής κοπέλας και εγκατάλειψη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 απόψε το βράδυ στο κέντρο της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ένα σπορ αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, χτύπησε τη νεαρή που οδηγούσε ένα ηλεκτρινό πατίνι, στη διασταύρωση των οδών Θεμιστοκλέους και Θαμυρίδος και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

Περαστικοί που είδαν το συμβάν ειδοποίησαν την Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, με τα τραύματα της ευτυχώς να μην είναι σοβαρά.

Οι άνδρες της Τροχαίας λαμβάνουν μαρτυρίες από άτομα που ήταν μπροστά στο τροχαίο και από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και να ταυτοποιηθεί ο οδηγός που παράτησε την κοπέλα τραυματίσμενη και έφυγε από το σημείο.

Μάλιστα αστυνομικοί ανέφεραν πως σήμερα σημειώθηκαν άλλα δύο περιστατικά με εγκατάλειψη (χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς) στους δρόμους της Καλαμάτας, κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό.