Δύο νεαροί διακινούσαν χασίς στην Κυπαρισσία – Αναζητείται νεαρός με αρχηγικό ρόλο

Ποσότητες ναρκωτικών ουσιών διακινούσαν το τελευταίο τετράμηνο δύο νεαροί στην Κυπαρισσία και στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για έναν 21χρονο Ελληνα και έναν 24χρονο Αλβανό, οι οποίοι συνελήφθησαν προχθές το πρωί στην Κυπαρισσία ύστερα από αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Οι δύο συλληφθέντες εδώ και τουλάχιστον τέσσερις μήνες διακινούσαν χασίς σε νεαρά άτομα στην Κυπαρισσία, έχοντας και ένα τρίτο πρόσωπο ως συνεργό ο οποίος φαίνεται πως είχε αρχηγικό ρόλο και εξακολουθεί να παραμένει ασύλληπτος.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών είχαν πληροφορίες για διακίνηση χασίς από τις αρχές του καλοκαιριού στην περιοχή της Κυπαρισσίας.

Οι δύο νεαροί αποθήκευαν στο σπίτι του ενός τις ποσότητες των ναρκωτικών και στο σπίτι του άλλου τις συσκεύαζαν και τις διακινούσαν σε νεαρούς τοξικομανείς της περιοχής χρησιμοποιώντας δίκυκλες μοτοσικλέτες.

Ο άγνωστος συνεργός τους, επικοινωνούσε μαζί τους μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και σπάνια μέσω τηλεφώνου και τους έδινε οδηγίες για το κλείσιμο των ραντεβού με τους χρήστες.

Οι δύο νεαροί πωλούσαν το ένα γραμμάριο χασίς προς 6 με 8 ευρώ.

Σε έρευνα που έγιναν στα σπίτια των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 390,5 γραμμάρια χασίς, 20 βεγγαλικά, ένα αναδιπλούμενο στιλέτο με μήκος λάμας 10 εκατοστών, δύο ζυγαριές και δύο κινητά τηλέφωνα, ως μέσα επικοινωνίας για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Να σημειωθεί πως ο 21χρονος Ελληνας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές μόνο για κατοχή ναρκωτικών.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, ναρκωτικά και τα κατά περίπτωση αδικήματα παράβασης των νομοθεσιών για τα όπλα και περί κροτίδων, φωτοβολίδων και παιδικών αθυρμάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα, από τον οποίο πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα το πρωί. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την ταυτοποίηση και του τρίτου ατόμου της εγκληματικής ομάδας.

Κ.Ηλ.