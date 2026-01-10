Αναφορά πολίτη στην Κομισιόν για τον ΔΕΔΔΗΕ κατέληξε στα χέρια της OLAF

Στους ευρωπαϊκούς θεσμούς στρέφονται πλέον Έλληνες πολίτες προκειμένου να λάβουν εμπεριστατωμένες απαντήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Υπάρχουν σειρά από καταγγελίες πολιτών οι οποίοι έκαναν λόγο για ταλαιπωρία, κακή εξυπηρέτηση και πάνω απ’ όλα για κατηγορίες περί ρευματοκλοπής οι οποίες φαίνονται εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον υπερβολικές.

Ειρήσθω εν παρόδω, οι δίκες για υποθέσεις ρευματοκλοπών στα ελληνικά δικαστήρια αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, οι σχετικές υποθέσεις είναι χιλιάδες. Δεν μοιάζε φυσιολογική αυτή η κατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση Έλληνας πολίτης απέστειλε στην Κομισιόν τον προηγούμενο Οκτώβριο αναλυτική ενημερωτική αναφορά για τον ΔΕΔΔΗΕ.

Στην αναφορά (που κοινοποιήθηκε και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία) γίνεται λόγος για διαρθρωτικές και κανονιστικές στρεβλώσεις στον ελληνικό ενεργειακό τομέα που φαίνεται να είναι ασυμβίβαστες με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την αρχή της αναλογικότητας.

Η αναφορά “απλώνεται” σε επτά κεφάλαια. Οι τίτλοι τους είναι χαρακτηριστικοί: “Διαρθρωτικές αστοχίες και στρεβλώσεις της αγοράς”. “Παραδείγματα άδικων διώξεων στα δικαστήρια για ρευματοκλοπή“. “Ρευματοκλοπές μπορούν να καλύψουν απώλειες ενέργειας που οφείλονται στον ΔΕΔΔΗΕ”.

Στην καταληκτική παράγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι τα γεγονότα που περιγράφηκαν εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο η Ελλάδα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ γίνεται λόγος για απουσία σχετικού κανονιστικού πλαισίου στην Ελλάδα.

Τονίζεται επίσης χαρακτηριστικά ότι “η συνέχιση αυτών των πρακτικών υπονομεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών, στρεβλώνει την ακεραιότητα της αγοράς και διαβρώνει την εμπιστοσύνη του κοινού στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη”.

Το πιο σημαντικό: H απάντηση από το γραφείο της Ευρωπαίας Εισαγγελέα αποκαλύπτει ότι για τις σχετικές καταγγελίες μπορεί να επιληφθεί η OLAF. Συγκεκριμένα τονίζεται ότι τα καταγγελλόμενα “μπορεί να εμπίπτουν στο πεδίο της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Ο σχετικός φάκελος, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, έχει παραδοθεί ήδη στην OLAF “προς εξέταση”.

Ως γνωστόν, η OLAF διενεργεί ανεξάρτητες διοικητικές έρευνες για απάτες, διαφθορά και άλλες παραβάσεις που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και σοβαρών παραπτωμάτων υπαλλήλων ΕΕ.

