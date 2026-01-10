Απάντηση Καρβέλα σε Καφαντάρη για το Παλιό Γυμνάσιο Πύλου

Παρατηρεί πως “η ένταξη αυτή είχε τυπικό και όχι ουσιαστικό χαρακτήρα. Η σημερινή δημοτική αρχή παρέλαβε ένα έργο, το οποίο υστερούσε σε βάθος και ωριμότητα και σήμερα πρόκειται για ένα πλήρες, ώριμο και τεχνικά άρτιο έργο, απολύτως συμβατό με τις ιδιαιτερότητες της ιστορικής πόλης της Πύλου και έτοιμο προς χρηματοδότηση”.

Στην αναλυτική απάντησή του ο δήμαρχος Π. Καρβέλας αναφέρει:

“Το Παλιό Γυμνάσιο Πύλου, σημερινό Πολιτιστικό Κέντρο «Κωνσταντίνος Σαμαράς», αποτελεί ένα ιστορικό και εμβληματικό κτήριο για την πόλη και τον Δήμο Πύλου-Νέστορος. Η δημόσια

συζήτηση που επιχειρείται γύρω από την πορεία του έργου, καθιστά αναγκαία την αποκατάσταση

της αλήθειας, μακριά από ανακρίβειες και επικοινωνιακές υπερβολές.

Το 2018 το έργο εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ, χωρίς να διαθέτει ολοκληρωμένες μελέτες, χωρίς εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς και χωρίς εξασφαλισμένη

και επαρκή χρηματοδότηση, γεγονός που το καθιστούσε ανώριμο και ουσιαστικά μη υλοποιήσιμο. Η ένταξη αυτή είχε τυπικό και όχι ουσιαστικό χαρακτήρα.

Η σημερινή δημοτική αρχή παρέλαβε ένα έργο το οποίο υστερούσε σε βάθος και ωριμότητα, υπήρχε μόνο σε επίπεδο γενικών αναφορών και στερούνταν των απαραίτητων διοικητικών

προϋποθέσεων. Με αίσθημα ευθύνης, η δημοτική αρχή προχώρησε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε το έργο να αποκτήσει πραγματική υπόσταση και να τεθούν οι βάσεις για την υλοποίησή του. Δημοπρατήθηκε και ολοκληρώθηκε επιτυχώς το υποέργο των μελετών, ενώ παράλληλα εξασφαλίστηκαν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα τόσο σε

αρχαιολογικό όσο και σε αρχιτεκτονικό επίπεδο. Σήμερα πρόκειται για ένα πλήρες, ώριμο και τεχνικά άρτιο έργο, απολύτως συμβατό με τις ιδιαιτερότητες της ιστορικής πόλης της Πύλου και έτοιμο προς χρηματοδότηση.

Για την αποφυγή καθυστερήσεων, ο Δήμος κάλυψε έγκαιρα τις σχετικές δαπάνες με ίδιους πόρους, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση των μελετών και την αξιοποίηση των διαθέσιμων πιστώσεων.

Το Παλιό Γυμνάσιο Πύλου δεν αποτελεί πλέον εξαγγελία. Είναι ένα πραγματικό έργο με πλήρη τεχνική ωριμότητα. Όραμα της δημοτικής αρχής είναι η δημιουργία ενός ζωντανού Πολιτιστικού

Κέντρου, που θα συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, θα αναδεικνύει την ιστορική φυσιογνωμία της Πύλου και θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες.

Το έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης, όπου ο πολιτισμός αποτελεί βασικό μοχλό προόδου, ενισχύοντας την τοπική οικονομία, τον ποιοτικό

τουρισμό και τη συνολική εικόνα της πόλης.

Η ουσιαστική διαφορά είναι σαφής: η σημερινή δημοτική αρχή διαχειρίζεται έργα και τα υλοποιεί με σχέδιο, υπευθυνότητα και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Το Παλιό Γυμνάσιο Πύλου αποτελεί σύμβολο που δεν ανήκει στο χθες, αλλά στο αύριο της πόλης της Πύλου.

Η πρόσφατη δημόσια στάση και οι δηλώσεις του πρώην δημάρχου κ. Δημήτρη Καφαντάρη και του δημοτικού συμβούλου κ. Ηλία Κανάκη συνιστούν μια ακόμη προσπάθεια πολιτικής σύγχυσης, διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και υποτίμησης της νοημοσύνης των δημοτών.

Όσοι σήμερα επιχειρούν να εμφανιστούν ως τιμητές της πορείας του έργου, σιώπησαν πλήρως όταν, στη λογοδοσία της 2ας Σεπτεμβρίου 2025, έλαβαν αναλυτική και τεκμηριωμένη απάντηση

από τον δήμαρχο Πύλου-Νέστορος για το Παλιό Γυμνάσιο Πύλου και νυν Πολιτιστικό Κέντρο «Κωνσταντίνος Σαμαράς». Και το σημαντικότερο: δεν διατύπωσαν καμία απολύτως αντίρρηση, καμία επιφύλαξη, καμία ένσταση. Σιωπή και αποδοχή.

Σήμερα όμως, εκ των υστέρων και εκτός θεσμικού πλαισίου, επιχειρούν να αναθεωρήσουν την πραγματικότητα με δηλώσεις εντυπωσιασμού, μισές αλήθειες και πολιτικά ψεύδη. Αυτή η τακτική δεν είναι απλώς ανεύθυνη, είναι επικίνδυνη για τη δημόσια συζήτηση και προσβλητική για την κοινωνία της Πύλου.

Η αλήθεια είναι απλή και αδιαμφισβήτητη:

* Το έργο εντάχθηκε τον Αύγουστο του 2018 στο πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ, ύστερα από αίτημα του Δήμου, χωρίς ώριμες μελέτες και με απόφαση του τότε γενικού γραμματέα και του υπουργού κ. Χαρίτση, με συνολικό προϋπολογισμό 2.240.000 ευρώ και πίστωση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 100.000 ευρώ. Πανελλαδικά εντάχθηκαν 72 έργα με αντίστοιχο προϋπολογισμό.

* Με την αλλαγή της κυβέρνησης και τα προβλήματα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σχεδόν όλα τα έργα που είχαν εγκριθεί δεν έλαβαν επιπλέον πιστώσεις πέραν των αρχικών 100.000 ευρώ. Από αυτά, μόνο τρία διέθεταν ολοκληρωμένες μελέτες. Το συγκεκριμένο έργο, όπως και πολλά άλλα, δεν είχε.

* Υπήρχε υποέργο για τη σύνταξη μελετών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Η σημερινή δημοτική αρχή προχώρησε σε δημοπράτηση, ολοκλήρωσε τις μελέτες, εξασφάλισε εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, απορρόφησε πόρους και κράτησε το έργο ζωντανό, σε μια περίοδο που το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είχε ουσιαστικά παγώσει πανελλαδικά.

* Ο Δήμος προχώρησε σε πληρωμές με ίδιους πόρους για να μη χαθεί χρόνος και χρήμα, καθώς το πρόγραμμα αποπληρώνει τις δαπάνες με καθυστέρηση ενός έως δύο ετών. Οι σχετικές χρηματοδοτήσεις έχουν πλέον εισρεύσει στα ταμεία του Δήμου.

* Οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και η δημοτική αρχή έχει υποβάλει αίτημα, ώστε το έργο να «γεφυρωθεί» με το επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Πράξαμε το καλύτερο δυνατό, γεγονός ευρέως γνωστό, καθώς αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετώπισαν και πολλοί Δήμοι της χώρας, κάτι που γνωρίζει και ο κ. Καφαντάρης.

* Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν προχώρησε λόγω αδυναμίας και στενότητας, καθώς οι πιστώσεις του προέρχονταν από εθνικούς πόρους και όχι από ευρωπαϊκά προγράμματα. Παράλληλα, η δημοτική αρχή έχει υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης και προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου για το Παλιό Γυμνάσιο Πύλου, καθώς και για άλλα έργα που δεν κατέστη δυνατό να ενταχθούν, και αναμένει απάντηση από τον περιφερειάρχη”.

Καταλήγοντας ο κ. Καρβέλας σημειώνει:

“Σήμερα, το Παλιό Γυμνάσιο Πύλου και νυν Πολιτιστικό Κέντρο Πύλου «Κωνσταντίνος Σαμαράς» λειτουργεί και αποδίδει στην κοινωνία, σε αντίθεση με όσα κάποιοι επιλέγουν συνειδητά να

αποκρύπτουν: στο ανακαινισμένο ισόγειο στεγάζονται υπηρεσίες του ΤΕΕ, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας για τους δημότες μας, φιλοξενούνται και δραστηριοποιούνται δύο ενεργοί πολιτιστικοί σύλλογοι της Πύλου, ο Σύλλογος Κυριών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ενώ στον όροφο λειτουργεί η Δημοτική Φιλαρμονική.

Αυτή είναι η πραγματικότητα των έργων, όχι η μυθολογία της μικροπολιτικής. Αν κάποιοι αναζητούν ευθύνες, ας απαντήσουν πρώτα τι άφησαν πίσω τους και όχι να προσπαθούν σήμερα να παραποιήσουν την αλήθεια.

Όσο για τον κ. Καφαντάρη, που από τη θέση του γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ δηλώνει ότι «πονάει για τον Δήμο», οι δημότες έχουν κάθε δικαίωμα να αναρωτηθούν: Πότε και πώς βοήθησε ουσιαστικά τον Δήμο Πύλου-Νέστορος; Με δηλώσεις ή με πράξεις; Η σημερινή δημοτική αρχή δεν απαντά με θόρυβο. Απαντά με έργα. Με καθημερινή παρουσία δίπλα στον δημότη. Με ανταπόκριση σε κάθε αίτημα συλλόγων και φορέων. Με σχέδιο, υπευθυνότητα και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Με επιμονή και δουλειά για έναν Δήμο που αξίζει περισσότερα από μικροπολιτικά παιχνίδια. Η κοινωνία δεν παραπλανιέται. Θυμάται, κρίνει και συγκρίνει. Και η σύγκριση είναι πλέον ξεκάθαρη”.