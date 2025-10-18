Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 6 κατηγορούμενοι για τη διακίνηση ναρκωτικών στην Κορώνη

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τα έξι άτομα που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Κορώνης.

Οι πέντε άνδρες, ηλικίας 22, 21, 31, 18 και 36 χρονών και μια 16χρονη βρέθηκαν χθες ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας για να απολογηθούν, κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής ομάδας και διακίνησης ναρκωτικών.

Ο ανακριτής αποφάσισε να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και την εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους μια φορά το μήνα.

Στην υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης και χασίς στην ευρύτερη περιοχή της Κορώνης εμπλέκονται άλλα εννέα άτομα, τα οποία έχουν αφεθεί ελεύθερα και έχει οριστεί τακτική δικάσιμος.

Πρόκειται για μια περίπτωση που έχει αναστατώσει την περιοχή της Κορώνης μιας και πέντε άτομα από την περιοχή και τα γύρω χωριά (Βασιλίτσι, Χαρακοπιό, Νέα Κορώνη, Λογγά) είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση και διακινούσαν ναρκωτικά σε νεαρούς τοξικομανείς, ακόμη και ανήλικους!

Κ.Ηλ.