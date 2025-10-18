eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025 13:00

Τρεις συλλήψεις για χασίς και κοκαΐνη σε Καλαμάτα και Ασπρόχωμα

Τρία άτομα συνελήφθησαν προχθές σε Καλαμάτα και Ασπρόχωμα για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Καλαμάτας 19χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. γιατί σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε να κατέχει 8,1 γραμμάρια χασίς, 6,8 γραμμάρια κάνναβης τύπου «σοκολάτα» και ένα τσιγαριλίκι.

Το ίδιο πρωινό στο Ασπρόχωμα αστυνομικοί της Α' Ο.Π.Κ.Ε. Μεσσηνίας, συνέλαβαν δύο νεαρούς, έναν 22χρονο και έναν 24χρονο γιατί κατείχαν παράνομα 3,4 γραμμάρια χασίς, 0,7 γραμμάρια κοκαΐνης και ένα τσιγαριλίκι. Προανάκριση για τις δύο υποθέσεις διενεργεί το Τμήμα Δίωξης

Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

