Προφυλακίστηκαν οι 22χρονοι, έπονται 3 συλλήψεις: Πέντε εμπλεκόμενους βλέπει η Αστυνομία

Λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία και του δεύτερου 22χρονου στην ανακρίτρια Καλαμάτας για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα! Οι δύο κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους, οι οποίες διήρκησαν συνολικά 16 ώρες, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Ο 22χρονος που είχε παραδοθεί αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και ήταν αυτός που απολογήθηκε δεύτερος, υποστήριξε πως είχε το ρόλο του συνεργού στη διπλή ανθρωποκτονία και πως ο φίλος του ήταν αυτός που μπήκε μέσα στο κάμπινγκ και εκτέλεσε με πέντε σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται

Ο συνήγορος του Χαράλαμπος Λυκούδης έξω από τα δικαστήρια της Καλαμάτας δήλωσε μεταξύ άλλων: “Ο εντολέας μου στην απολογία του επέμεινε στη θέση του. Από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως είπε την πραγματικότητα, ότι έχει συμμετοχή στη συνέργεια, αλλά όχι στη φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλον κατηγορούμενο.

Οι κατηγορούμενοι εξέθεσαν ο καθένας τους δικούς του ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται. Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή”.

Να θυμίσουμε πως πρώτος είχε απολογηθεί ο 22χρονος Ελληνοβρετανός, ο οποίος ήταν ο οδηγός του σκούτερ με το οποίο έφτασαν από την Καλαμάτα στη Φοινικούντα οι δύο κατηγορούμενοι.

Στην απολογία του είχε υποστηρίξει πως ο ίδιος δεν βρέθηκε μέσα στο κάμπινγκ αλλά παρέμεινε στη μηχανή, αναφέροντας πως δεν έφερε όπλο ούτε πυροβόλησε. Παράλληλα μέσω του δικηγόρου του Δημήτρη Γκαβέλα αμφισβήτησε την αναγνώριση του ως εκτελεστή από τον 33χρονο ανιψιό του θύματος, που έγινε την περασμένη Τετάρτη στη ΓΑΔΑ.

Ουσιαστικά οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι και φίλοι συνεχίζουν και μετά τις απολογίες τους να αλληλοκατηγορούνται, ρίχνοντας ο ένας τις ευθύνες στον άλλον, σχετικά με το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τα δύο θύματα.

Μεταφέρθηκαν στις φυλακές Ναυπλίου

Οι δύο κατηγορούμενοι του διπλού φονικού μεταφέρθηκαν χθες από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας στις φυλακές Ναυπλίου όπου θα παραμένουν μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση.

Οι αρχές πάντως συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης, για να φανούν οι συνθήκες αλλά και τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας. Για τους αξιωματικούς της Αστυνομίας η υπόθεση δεν έχει κλείσει και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι καταθέσεις κι άλλων μαρτύρων, ενώ φως στη υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων τους δύο τελευταίους μήνες.

Ερχονται 3 νέα εντάλματα σύλληψης

Οι αρχές θεωρούν πως στην υπόθεση εμπλέκονται πέντε συνολικά άτομα και εκτιμούν πως τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν τρία νέα εντάλματα σύλληψης, τα οποία είναι πιθανό να προέρχονται από το περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Το ένα πρόσωπο είναι ο ηθικός αυτουργός, αυτός που έδωσε εντολή σε έναν από τους δύο 22χρονους να προχωρήσουν στις δύο δολοφονίες.

Το δεύτερο πρόσωπο είναι μια γυναίκα που, σύμφωνα με το βιντεολητικό υλικό, φέρεται να βοήθησε τον 22χρονο κατ’ ομολογίαν συνεργό να φύγει από το σημείο του εγκλήματος με ένα άσπρο αυτοκίνητο και τον μετέφερε στην Καλαμάτα.

Κι αυτό διότι η εκδοχή του 22χρονου ότι κολύμπησε από την Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, δεν γίνεται πιστευτή από τις αρχές.

Το τρίτο πρόσωπο που φαίνεται να εμπλέκεται στις δύο δολοφονίες είναι ο άνθρωπος που έδωσε το άσπρο σκούτερ στους δύο 22χρονους και ενδεχομένως και το περίστροφο.

Να σημειωθεί πως ακόμη δεν έχει βρεθεί ούτε το άσπρο σκούτερ, ούτε το περίστροφο, ούτε η θήκη κιθάρας που κρατούσε πάνω στη μηχανή ο συνοδηγός, όπως φαίνεται σε αρκετά βίντεο.

Το σίγουρο είναι πως οι επόμενες ημέρες θα έχουν εξελίξεις για μια υπόθεση που έχει συνταράξει για πάνω από δύο εβδομάδες τόσο τη Φοινικούντα, όσο και τη Μεσσηνία γενικότερα.