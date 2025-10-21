Διακίνηση χασίς στην Κυπαρισσία: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο νεαροί

Ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας βρέθηκαν χθες οι δύο κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών στην Κυπαρισσία.

Πρόκειται για έναν 21χρονο Ελληνα και έναν 24χρονο Αλβανό, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους την απαγόρευση εξόδου από την χώρα και την εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους δύο φορές το μήνα.

Οι δύο νεαροί κατηγορούνταν σύμφωνα με τη δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, ναρκωτικά και τα κατά περίπτωση αδικήματα παράβασης των νομοθεσιών για τα όπλα και περί κροτίδων, φωτοβολίδων και παιδικών

αθυρμάτων.

Ο 21χρονος Ελληνας και ο 24χρονος Αλβανός διακινούσαν ποσότητες χασίς εδώ και τουλάχιστον τέσσερις μήνες στην πόλη της Κυπαρισσίας σε νεαρούς χρήστες της περιοχής.

Στην εγκληματική ομάδα που είχαν συστήσει αρχηγικό ρόλο είχε ένα ακόμη άτομο που τους έδινε κατευθύνσεις μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και φαίνεται πως τους έκλεινε τα ραντεβού. Το εν λόγω άτομο παραμένει ακόμη ασύλληπτο και συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του.

Κ.Ηλ.