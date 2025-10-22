Η Αστυνομία γιόρτασε τον προστάτη της Αγιο Αρτέμιο

Στη Μεσσηνία τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό Υπαπαντής στην Καλαμάτα, παρουσία των Αστυνομικών Αρχών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, τοπικών φορέων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αντιπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπροσώπων των συνδικαλιστικών ενώσεων και ενώσεων αποστράτων, απόστρατοι, καθώς και μέλη των οικογενειών του προσωπικού της Αστυνομίας.

Η «Ημέρα της Αστυνομίας» γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Οκτωβρίου, ως ημέρα για την αναγνώριση του έργου και της προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας στο κοινωνικό σύνολο.

Αντίστοιχες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στους Ιερούς Μητροπολιτικούς Ναούς σε Κόρινθο, Ναύπλιο, Σπάρτη και Τρίπολη, όπου εδρεύουν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου. Μετά το πέρας των τελετών, αναγνώστηκε η ημερήσια διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου.

Μετά τη δοξολογία στο Ιερό Ναό της Υπαπαντής ακολούθησε μικρή δεξίωση στο ξενοδοχείο Elite, με τον Αστυνομικό Διευθυντή Μεσσηνίας Θανάση Χριστόπουλο να εύχεται χρόνια πολλά με υγεία και δύναμη σε όλο το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.