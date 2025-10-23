6 συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα, Μεσσήνη και Οιχαλία

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά πραγματοποιήθηκαν προχθές το πρωί στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με συνολικά 27 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

Στη Μεσσηνία οι επιχειρήσεις έγιναν στους δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης και Οιχαλίας και ειδικότερα σε καταυλισμούς σε Παναγάκια, Πλατύ, Ασπρόχωμα, Αγιο Κωνσταντίνο, Αρφαρά, Θουρία, Μεσσήνη, Κουβέλια και Τρίοδο.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων ελέγχθησαν 21 άτομα, προσήχθησαν 9 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 6 άτομα για διάφορα αδικήματα

και βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Για κατοχή ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη ένας 33χρονος στον Αγιο Φλώρο

με 0,5 γραμμάρια κοκαΐνης, ένας 44χρονος στη Θουρία με 4 ναρκωτικά δισκία και ένας 30χρονος στον Αγιο Φλώρο με 0,5 γραμμάρια χασίς.

Ακόμη συνελήφθησαν μια 45χρονη και ένας 17χρονος στα Ακοβίτικα για στέρηση δελτίου ταυτότητας, όπως και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Κ.Ηλ.