Νέες απαλλοτριώσεις για το  Καλαμάτα – Μεθώνη

Προχωρούν από το υπουργείο Υποδομών οι διαδικασίες των απαλλοτριώσεων για το σημαντικό έργο του οδικού άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Συγκεκριμένα, με εντολή του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου, εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του υπουργείου, “το 1ο συμπληρωματικό κτηματολόγιο για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για την κατασκευή του έργου «Οδικός άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Σουληνάρι – Πύλος – Μεθώνη», στο υποτμήμα 5: Χανδρινού – Πύλος (χ.θ. 35+370,41 έως

40+824,07), στις Κοινότητες Χανδρινού, Πύλας, Κυνηγού και Πύλου, του Δήμου Πύλου – Νέστορος, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων, Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π.) και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνσή μας, μόνο ως προς τους αναλογισμούς”.

Αναφέρεται ότι για την απόφαση αυτή, ελήφθη υπόψη “η με αριθ. πρωτ. 191031/20-11-2025 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π.), με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Συμπληρωματικό Κτηματολόγιο του θέματος, ως προς την κτηματογράφηση και το όριο απαλλοτρίωσης”.

Ακόμα, αναφέρεται ότι η αρχική απαλλοτρίωση εγκρίθηκε με “την απόφαση 401741/16-12-2022 (ΦΕΚ 1003/Δ/23-12-2022)”.