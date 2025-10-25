9 συλλήψεις και μία εξιχνίαση απάτης σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία  

Εννέα συλλήψεις για διάφορα αδικήματα και μια εξιχνίαση απάτης περιελάμβανε η αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε προχθές στη Μεσσηνία, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας.

Συνολικά και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου έγιναν έλεγχοι σε 824 άτομα, εκ των οποίων οι 724 ήταν Ελληνες και οι 100 ήταν αλλοδαποί. Προσήχθησαν 63 άτομα, από τα οποία 45 ήταν Ελληνες και

18 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 31 άτομα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 615 οχήματα, βεβαιώθηκαν

208 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 3 ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Στη Μεσσηνία έγιναν πέντε συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα συνελήφθη ένας 61χρονος στην Πύλο με 24,1 γραμμάρια χασίς, ένας 47χρονος στα Πλατάνια Τριφυλίας με 3,2 γραμμάρια χασίς και 10 ναρκωτικά χάπια, ένας 47χρονος Πολωνός στην Καλαμάτα που κατείχε παράνομα 63 ναρκωτικά χάπια, ένας 42χρονος στην Καλαμάτα με 0,9 γραμμάρια χασίς και ένας 27χρονος στη Σκάλα Οιχαλίας με 0,3 γραμμάρια χασίς.

Ακόμη συνελήφθη ένας 72χρονος στη Μεσσήνη γιατί είχε λήξει η άδεια του κυνηγετικού του όπλου και ένας 18χρονος στους Γαργαλιάνους που είχε στην κατοχή του παράνομα έναν αναδιπλούμενο σουγιά με μήκος λάμας 6 εκατοστά, αλλά και ο 41χρονος πατέρας του για παραμέληση της εποπτείας του γιατί όταν συνελήφθη δεν είχε κλείσει τα 18 του χρόνια.

Τέλος, συνελήφθη ένας 41χρονος Ρομά στο Ασπρόχωμα για παράβαση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, μιας και έχτιζε έναν τοίχο με τσιμεντόλιθους χωρίς να έχει βγάλει άδεια δόμησης.

Πούλησαν σκύλο σε 49χρονη αλλά δεν τον παρέλαβε ποτέ

Εκτός από τις συλλήψεις οι αστυνομικοί από το τμήμα Τριφυλίας εξιχνίασαν μια απάτη με θύμα μια 49χρονη από την Κυπαρισσία.

Η παθούσα πριν από δύο μήνες, στις 22 Αυγούστου, μέσω διαδικτυακής εταιρείας με αγγελίες επικοινώνησε με δύο νεαρές κοπέλες, 23 και 22 ετών και συμφώνησαν για την αγορά ενός σκύλου.

Η 49χρονη κατέβαλε ηλεκτρονικά σε δύο δόσεις σε λογαριασμό που της έδωσαν το ποσό το 280 ευρώ, όμως στο ραντεβού που έδωσαν στην Αθήνα για να παραλάβει τον σκύλο δεν εμφανίστηκε κανείς!

Η 49χρονη κατήγγειλε το περιστατικό απάτης στο Α.Τ. Τριφυλίας, με την εξιχνίαση να έρχεται δύο μήνες μετά, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των δύο γυναικών για απάτη με υπολογιστή.

Κ.Ηλ.