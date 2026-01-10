Συμβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις ανασκαφές στην Αρχαία Τενέα

Με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, η αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Αθηνά Κόρκα αναφέρθηκε στη συμβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο ανασκαφικό πρόγραμμα, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια στήριξε διαχρονικά την προσπάθεια ανάδειξης της Αρχαίας Τενέας.

Σύμφωνα με τη δήλωσή της, τα νέα ευρήματα φωτίζουν πτυχές μυστηριακών τελετών ίασης και θρησκευτικού συγκρητισμού, ενισχύοντας την ιστορική φυσιογνωμία της περιοχής και προσθέτοντας νέα δεδομένα στην αρχαιολογική έρευνα που αφορά την Κορινθία. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέεται με τη γνώση, την ταυτότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού απηύθυνε συγχαρητήρια στην επιστημονική ομάδα της ανασκαφής και στους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού στο έργο. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που συνδέουν την αρχαιολογική έρευνα με την κοινωνία.