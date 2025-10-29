Μεσσηνία: 57 κιλά χασίς σε διάφορες μορφές σε θερμοκήπιο - Συνελήφθη 46χρονος

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών το πρωινό της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, με τη συνδρομή της Β’ ΟΠΚΕ Μεσσηνίας τον συνέλαβαν στο θερμοκήπιο που διατηρούσε στην Τερψιθέα Τριφυλίας και σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ο συλληφθείς διατηρούσε άδεια καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης και ήταν μοναδικός εταίρος θερμοκηπιακής μονάδας, όμως σε δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μεσσηνίας, διαπιστώθηκε πως η ψυχοδραστική ουσία τετραϋδροκανναβινόλη (THC) υπερέβαινε τη νόμιμη περιεκτικότητα, με συνέπεια το προβληματικό προϊόν να καταστραφεί.

Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε αποκρύψει από τους υπαλλήλους του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μεγάλη ποσότητα κάνναβης για περαιτέρω επεξεργασία σε μορφή σκόνης (Bubble Hash) με τη χρήση ξηρού πάγου, με σκοπό στη συνέχεια να προχωρήσει σε διακίνηση.

Τι βρέθηκε σε θερμοκήπιο στην Τερψιθέα

Κατά την επιχείρηση στο θερμοκήπιο στην Τερψιθέα σε αποθήκες και βοηθητικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 12 φυτά κάνναβης, ύψους έως 30 εκατοστά, ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους 55 κιλών και 918 γραμμαρίων, 1 κιλό και 374 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σκόνη, δύο ζυγαριές, συσκευή πλαστικοποίησης, πλήθος νάιλον συσκευασιών, διάφορες συσκευές επεξεργασίας και παρασκευής κατεργασμένης κάνναβης και ένα κινητό τηλέφωνο, ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Σύμφωνα με τις αρχές το οικονομικό όφελος από τη διακίνηση της κατασχεθείσας ποσότητας

θα έφτανε τα 75.000 ευρώ. Ο 46χρονος πέρασε από εισαγγελέα και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.