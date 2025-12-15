eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Μεσσηνία: Μπλόκο αγροτών στον αυτοκινητόδρομο - Ενταση στον κόμβο Θουρίας (βίντεο-φωτογραφίες)

Μεσσηνία: Μπλόκο αγροτών στον αυτοκινητόδρομο - Ενταση στον κόμβο Θουρίας (βίντεο-φωτογραφίες)

Μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο στο ύψς οτης Θουρίας έστησαν αγρότες, ενώ την ίδια ώρα αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να εμποδίσουν περισσότερους αγρότες που επιχείρησαν κι αυτοί να ενισχύσουν το ίδιο μπλόκο.

Αυτή την ώρα κλειστός είναι ο αυτοκινητόδρομος από τρακτέρ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος της Θουρίας, ενώ τρακτέρ υπάρχουν και στον κόμβο της Θουρίας, στον παράδρομο του αυτοκινητοδρόμου.

