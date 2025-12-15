Μεσσηνία: Μπλόκο αγροτών στον αυτοκινητόδρομο - Ενταση στον κόμβο Θουρίας (βίντεο-φωτογραφίες)

13:40 15/12
Αυτή την ώρα κλειστός είναι ο αυτοκινητόδρομος από τρακτέρ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος της Θουρίας, ενώ τρακτέρ υπάρχουν και στον κόμβο της Θουρίας, στον παράδρομο του αυτοκινητοδρόμου.
