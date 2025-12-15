Αλέξης Μινωτής: «Η εποχή μας είναι τραγική χωρίς να το ξέρει»

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Μετρονόμος" το βιβλίο «Η εποχή μας είναι τραγική χωρίς να το ξέρει» του Αλέξη Μινωτή, σε επιμέλεια και επιλογή κειμένων του Θανάση Θ. Νιάρχου.

Το βιβλίο συνοδεύεται από δύο ιδιαίτερα σημαντικούς προλόγους, των Κώστα Γεωργουσόπουλου και Γιώργου Κιμούλη, οι οποίοι φωτίζουν τη διαδρομή και τη συμβολή του μεγάλου τραγικού ηθοποιού, σκηνοθέτη και δασκάλου του θεάτρου.

Το έργο συγκεντρώνει δημοσιευμένα κείμενα του Μινωτή, αποκαλύπτοντας την κριτική του ματιά, τη φιλοσοφική του διάσταση και τη βαθιά του προσήλωση στην τέχνη του θεάτρου. Προσεγγίζοντας τον αρχαίο λόγο, την τραγωδία και τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με αυτά, ο Μινωτής αναδεικνύεται όχι μόνο ως κορυφαίος καλλιτέχνης, αλλά και ως στοχαστής που αντιλαμβανόταν την εποχή του –και τη δική μας– με διορατικότητα και ένταση.

Η επιμέλεια του Θανάση Θ. Νιάρχου έρχεται να οργανώσει και να αναδείξει το υλικό αυτό, προσφέροντας στον αναγνώστη ένα ολοκληρωμένο πορτρέτο του Μινωτή: τις σκέψεις του για το θέατρο, τη γλώσσα, τον πολιτισμό, αλλά και για την ανθρώπινη κατάσταση. Τα κείμενα αποτυπώνουν τον λόγο ενός ανθρώπου που έζησε το θέατρο ως πράξη υψηλής ευθύνης και βαθιάς πνευματικότητας.