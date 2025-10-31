Μεσσηνία: 22χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στη Μεθώνη

Απαγχονισμένος βρέθηκε σήμερα Παρασκευή λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στη Μεθώνη ένας νεαρός άνδρας.

Η μητέρα του βρήκε τον 22χρονο γιο της στο σπίτι τους δίχως τις αισθήσεις του και άμεσα ειδοποίησε για βοήθεια. Στο σημείο βρέθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Αστυνομικοί από το Α.Τ. Πύλου βρέθηκαν στο σημείο και διαπίστωσαν πως δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια.

Στη σορό του 22χρονου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α.Τ. Πύλου.