Περιφέρεια Πελοποννήσου: Η μεγαλύτερη αύξηση καταγεγραμμένων αδικημάτων την τελευταία δεκαετία

Ανάλυση: Θανάσης Λαγός

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής , τα διαπραχθέντα αδικήματα αυξήθηκαν από 10.073 το 2015 σε 14.891 το 2024, δηλαδή κατά 48% συνολικά και πάνω από 23% μέσα σε έναν μόλις χρόνο. Το ποσοστό συμμετοχής της Περιφέρειας στο σύνολο της χώρας ανέβηκε από 4,7% το 2016 σε σχεδόν 6% το 2024.

Η ανοδική αυτή τάση δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από τη βελτίωση της καταγραφής. Αντικατοπτρίζει την κοινωνική και οικονομική πίεση σε έναν χώρο που, ενώ χάνει πληθυσμό, βλέπει αύξηση των μικροπαραβατικών και οργανωμένων ενεργειών. Η ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας σε Ρομά καταυλισμούς ή τουριστικές ζώνες, χωρίς παράλληλα προγράμματα κοινωνικής ένταξης, δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο: περισσότερες συλλήψεις, αλλά όχι ουσιαστική μείωση παραβατικότητας.

Ανησυχητική είναι επίσης η αναντιστοιχία πόρων και αναγκών. Με μόλις λίγα εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για αστυνόμευση σε πέντε νομούς, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν διαθέτει ούτε επαρκές ανθρώπινο δυναμικό ούτε τεχνολογική υποστήριξη ανάλογη της αύξησης των περιστατικών. Αν προστεθεί και η ελλιπής συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, το αποτέλεσμα είναι μια Αστυνομική Διεύθυνση που περισσότερο αντιδρά παρά προλαμβάνει.

Η στατιστική έκρηξη των αδικημάτων πρέπει να σημάνει συναγερμό όχι μόνο στην ΕΛ.ΑΣ., αλλά και στην Περιφέρεια. Γιατί όταν η ασφάλεια αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, η ανασφάλεια γίνεται συλλογικό βίωμα.

Η Εγκληματολογική Στατιστική αναφέρεται στα αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, σε βαθμό Κακουργήματος ή Πλημμελήματος (αυτεπάγγελτα ή κατ’ έγκληση διωκόμενα), για τα οποία οι περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε επιλήφθηκαν προανάκρισης, είτε υπέβαλαν τις σχετικές μηνύσεις ή εγκλήσεις στους δράστες (αυτουργούς ή συμμέτοχους) αυτών.