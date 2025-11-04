Απόπειρα κλοπής σε διαμέρισμα στην Καλαμάτα από νεαρούς Ρομά

Να κλέψουν ένα διαμέρισμα στην Καλαμάτα αποπειράθηκαν τρεις νεαροί Ρομά το πρωινό του περασμένου Σαββάτου, δίχως να τα καταφέρουν μιας και έγιναν αντιληπτοί από την ιδιοκτήτρια του σπιτιού.

Πρόκειται για έναν 23χρονο, έναν 20χρονο και έναν 23χρονο συνεργό τους που προσπάθησαν να εισέλθουν σε σπίτι στην Καλαμάτα παραβιάζοντας την πόρτα, όμως η 55χρονη ιδιοκτήτρια επέστρεφε εκείνη την ώρα στο σπίτι της και οι δράστες το έβαλαν στα πόδια.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από την παθούσα και το απόγευμα της ίδιας ημέρας αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας εντόπισαν τον 23χρονο και τον 20χρονο μέσα σε αυτοκίνητο στην Καλαμάτα και τους συνέλαβαν, όχι όμως και τον 23χρονο συνεργό τους που έχει ταυτοποιηθεί, όμως διαφεύγει της σύλληψης.

Το ΙΧ αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Κ.Ηλ.