Καλαμάτα: Ενημέρωση για την ασφαλή οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών

Ενημερωτική δράση με βασικούς αποδέκτες τους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών έγινε το βράδυ της Παρασκευής στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχαίας Καλαμάτας.

Στόχος ουσιαστικά ήταν η ενημέρωση των οδηγών των πατινιών για όσα προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για τη χρήση των συγκεκριμένων οχημάτων, αλλά και για τις υποχρεώσεις που έχουν γενικότερα οι οδηγοί τους.

Παρόντες στη δράση αυτή ήταν τόσο ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Κώστας Παπαδάκης, όσο και και διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, αστυνομικός υποδιευθυντής Νίκος Αντωνόπουλος, οι οποίοι στάθηκαν στην αναγκαιότητα ενημέρωσης του κοινού για ζητήματα οδικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά των ηλεκτρικών πατινιών και τόνισαν ότι το επόμενο διάστημα και μετά από την ολοκλήρωση των ενημερωτικών δράσεων θα ακολουθήσουν ακόμα και πρόστιμα στους παραβάτες.