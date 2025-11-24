Καλαμάτα: Ολοκληρώνεται η τοποθέτηση του διακόσμου στο κέντρο - «Επαναπατρίστηκε» η φάτνη

Στην φυσική της θέση, κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τοποθετήθηκε επιτέλους η φάτνη στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, μια εικόνα που πολλοί θεωρούσαν αυτονόητη, αλλά για χρόνια έλειπε.

Η φετινή αλλαγή έρχεται ως διόρθωση μιας επιλογής που είχε προκαλέσει απορίες και αρνητικά σχόλια. Εδώ και πολλά χρόνια, η φάτνη βρισκόταν στις καμάρες του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου, μακριά από τον πυρήνα του εορταστικού στολισμού και σχεδόν απομονωμένη από το κεντρικό δέντρο.

Κάτοικοι και επισκέπτες είχαν επανειλημμένα επισημάνει ότι στις περισσότερες πόλεις η φάτνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του χριστουγεννιάτικου σκηνικού, τοποθετημένη παραδοσιακά κάτω ή δίπλα από το δέντρο. Φέτος ωστόσο, επικράτησε η λογική και το αποτέλεσμα δικαιώνει την επιλογή.

Η επανένωση δέντρου και φάτνης δίνει συνοχή στην εορταστική εικόνα της πλατείας και ενισχύει την αίσθηση θαλπωρής που συνοδεύει τις γιορτές, δημιουργώντας ένα σκηνικό που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μικρών και μεγάλων.

Αύριο, αναμένεται να γίνει και ο στολισμός του δέντρου, ενώ σε ότι έχει να κάνει με τον εορταστικό διάκοσμο της πόλης, η τοποθέτηση του βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στο 75%, με τις τελευταίες τοποθετήσεις ευρύτερα στο Δήμο να αναμένονται μέχρι τις αρχές Δεκέμβρη.

Οσο για την “Πλατεία των Ευχών” οι ενέργειες του ΣΕΜ ολοκληρώνονται, ώστε οι ιδιαίτερες κατασκευές του να δώσουν και φέτος την δικιά τους νότα στην “καρδιά” της πόλης.