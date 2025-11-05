Καλαμάτα: 47χρονος έκλεψε τσαντάκι με 510 ευρώ από αυτοκίνητο

Στην εξιχνίαση μιας κλοπής από αυτοκίνητο στην Καλαμάτα προχώρησε η Ασφάλεια Καλαμάτας.

Ειδικότερα άγνωστος δράστης τα ξημερώματα της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου “τρύπωσε” σε αυτοκίνητο από ανασφάλιστη πόρτα και άρπαξε ένα τσαντάκι που περιείχε τραπεζικές κάρτες, προσωπικά έγγραφα και το χρηματικό ποσό των 510 ευρώ.

Το αυτοκίνητο και το τσαντάκι ανήκαν σε έναν 70χρονο που το είχε σταθμεύσει έξω από την οικία του. Από την προανάκριση της Ασφάλειας Καλαμάτας και αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε ότι δράστης είναι ένας 47χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Κ.Ηλ.