Ο ορισμός του αντιπατριωτισμού και της πολιτικής ανοησίας

Δεν πρέπει και δεν μπορεί να, προκαλεί έκπληξη το γεγονός οτι στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου του κ. Μητσοτάκη από τη λεγόμενη «Ομάδα Αλήθειας», διακινούν στο Διαδίκτυο αυτή την άθλια αφίσα με την οποία προτρέπουν τους Έλληνες να μην αγοράζουν ελληνικά αγροτικά προϊόντα για να εκβιαστούν οι αγρότες που κινητοποιούνται.

Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά οτι οι ιδεολογικοί τους πρόγονοι ήταν δωσίλογοι και έλεγαν και έγραφαν "και οι ημετέρες απώλειες εις Γερμανός Στρατιώτης ". Και πριν 10 χρόνια ήταν με τον Ντάισεμπλουμ και τον Σόιμπλε και φώναζαν "Γερούν γερά".

Πάντα οι δήθεν εθνικόφρονες μισούσαν την ΠΑΤΡΙΔΑ και τον ΛΑΟ.

Αυτή όμως, η άθλια και ανθελληνική αφίσα με την έγκριση προφανώς του σκληρού κεντρικού επιτελείου του κ. Μητσοτακη δείχνει τον πανικό του ίδιου του κ. Μητσοτάκη από την πρωτοφανή μαζική και δυναμική κινητοποίηση των αγροτών αλλά και το γεγονός όπως φάνηκε σε όλες τις μετρήσεις της κοινής γνώμης το 85% του ελληνικού λαού στηρίζει τον αγώνα της αγροτιάς. Και βέβαια όταν κάποιος είναι σε πανικό και απελπισία γιατί είναι κοινωνικά απομονωμένος και συγχρόνως, είναι και φανατικός τότε λέει, γράφει και πράττει τις μεγαλύτερες πολιτικές ανοησίες.

Να είναι βέβαιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης οτι οι προτροπές του αυτές, θα πέσουν στο κενό. Και επιπλέον είναι σαφές, οτι το αποτέλεσμα αυτής της προτροπής δεν πλήττει «τους αγρότες»· πλήττει τη χώρα: ακριβότερα τρόφιμα, περισσότερες εισαγωγές, αποδυνάμωση της περιφέρειας και βαθύτερη διατροφική εξάρτηση. Δηλαδή, για να σπάσει μια κοινωνική διαμαρτυρία, καλεί το λαό να σβήσει έναν στρατηγικό τομέα της οικονομίας.

Αυτό όμως είναι ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ. Αυτό ας το κατανοήσουν όσοι ακόμη ακολουθούν τη Νέα Δημοκρατία.

* Ο Θανάσης Πετράκος είναι Στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας και πρώην βουλευτής.