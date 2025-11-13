Μεσσηνία: Εκλεψαν ελαιόπανα αλλά εντοπίστηκαν από το GPS

Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που εξαφανίζονταν δίχτυα από το αγρόκτημα του νεαρού, ο οποίος είχε τοποθετήσει GPS και έτσι έδωσε κατάληλλες πληροφορίες στην Αστυνομία για να εντοπιστούν οι δράστες.

Ο 23χρονος λοιπόν ενημέρωσε τις Αρχές τη Δευτέρα, με το στίγμα από το GPS να “χτυπάει” σε ένα σπίτι στο Λιβάρτζι Γαργαλιάνων.

Εκεί διαμένουν ένας 67χρονος και μία 62χρονη, οι οποίοι συνελήφθησαν για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας, σε συνεργασία με συναδέλφους τους της Β’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας και του Αστυνομικού Τμήματος Γαργαλιάνων.

Στο ίδιο σπίτι μάλιστα βρέθηκαν επίσης ένα μη λειτουργικό αεροβόλο όπλο, δύο ξιφίδια με λάμες μήκους 13 και 18 εκατοστών αντίστοιχα, καθώς και 6 φυσίγγια διαφόρων τύπων. Παράλληλα κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων, αλλά και δύο κονταροπρίονα, δύο αλυσοπρίονα, και ένα χορτοκοπτικό, για τα οποία ερευνάται εάν έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο.

Από την προανάκριση πάντως προέκυψε ότι τα 12 δίχτυα ελαιοσυλλογής είχε κλέψει από το αγρόκτημα ο 37χρονος γιος του προαναφερθέντος ζευγαριού μαζί με έναν 25χρονο Ρομά. Ο πρώτος συνελήφθη τη Δευτέρα, ημέρα τέλεσης της κλοπής και ο δεύτερος την Τρίτη, αμφότεροι από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.